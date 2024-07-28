健康網》巴黎奧運的不速之客 澳洲水球球員染新冠

新冠肺炎感染者眾，已有運動員傳出染疫；圖為巴黎奧運開幕式燈光秀。（資料照，記者陳志曲攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕巴黎奧運風光開幕，選手們皆奮力展現最完美的一面；然傳染力極強的病毒：新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19），也不請自來，造成5位澳洲水球選手感染。

外媒《CNN》報導，澳洲女子水球隊共有5名球員染疫。巴黎奧運官方發表聲明指出，將定時提醒所有運動員以及相關人員，若出現呼吸道症狀，應佩帶口罩，並且勤於用肥皂洗手。主辦方將與政府合作監測比賽時的公衛措施。

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澳洲奧運代表團長安娜（Anna Meares）表示，澳洲是本屆首先發現有人確診的隊伍。「我們將要求隊友們戴口罩，保持社交距離。即使已經解封，我們面對疫情的態度仍相當積極。」雖現在的情況不若2020年的公衛緊急狀態，使得東京奧運延後一年舉辦；但新冠病毒仍呈現高傳染力。

近期新冠疫情席捲各國，美國總統拜登也不慎染疫。另外，法國目前預計湧入上千萬名的遊客。世界衛生組織與國政府、歐洲疾病預防控制中心，發布了針對夏季奧運與帕奧的公衛指南，其中提到盡可能接種最新的疫苗，除了新冠以外也包含麻疹、百日咳等。

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