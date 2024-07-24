健康網》吹冷氣易得尿道炎？ 醫曝關鍵原因 5招輕鬆遠離

醫師表示，吹冷氣不會直接導致尿道炎，而是可能因涼爽，就忘了喝水，長久下來導致尿道炎發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，不論在家、外出都想躲到冷氣房，但網傳「吹冷氣容易得尿道炎」？好幸福泌尿科診所院長戴槐青解答，吹冷氣本身不會直接導致尿道炎，而是可能因為涼爽，就忘了喝水，長久下來導致尿道炎發生，因此，建議增加水分攝取量、適度調整冷氣溫度、適時活動、保持良好的個人衛生，以及適度清潔，遠離尿道炎。

吹冷氣容易得尿道炎？戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文說明，當然吹冷氣不會直接導致尿道炎，尿道炎通常是由細菌感染引起的，不過，在冷氣房待久，可能會因為涼爽，就忘了喝水，長期下來致尿道炎。另外，吹冷氣可能會影響人體免疫系統，使身體對細菌感染抵抗力下降，增加患尿道炎的風險。

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戴槐青進一步解釋，長時間待在冷氣房中，可能會使身體因溫差改變而感到不適，例如導致肌肉緊繃、免疫力下降等，使得尿道炎的細菌更容易入侵尿道，增加感染的可能性。下為預防尿道炎的方法：

●增加水分攝取量：特別是夏天，高溫容易讓體內水分流失，不論是否吹冷氣，都應該多喝水，有助於排出體內的細菌，減少尿道炎風險。

●適度調整冷氣溫度：在冷氣房中適度調整溫度，避免溫差過大，有助於減少身體因溫度變化而引起的不適。

●適時活動：很多人工作一坐就是好幾個小時都沒起身，但要提醒，務必要適時活動身體，避免長時間久坐或久站，有助於促進血液循環，減少尿道炎的風險。

●保持良好的個人衛生：定時更換內衣內褲、避免使用刺激性的清潔劑、適當清洗私密處都有助於降低尿道炎的發生率。

●適度清潔：定期沐浴，特別是高溫潮濕的夏天，保持身體清潔，以減少細菌滋生，有助於防止尿道感染。

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