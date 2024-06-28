謠言終結站》睡覺鼻涕倒流腦部會失智？ 醫駁：完全沒這回事

醫師表示，鼻涕幾乎不可能進入腦部，一般人鼻涕倒流是流到鼻咽部後，再到喉嚨，因此患者的喉頭經常會有異物感、覺得喉嚨有痰；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕日前網傳一則影片，網傳影片稱「睡覺時鼻涕會倒流滲入腦部，包裹海馬迴，造成失智」，查核中心訪問桃園長庚醫院失智症中心主治醫師徐文俊表示，這是錯誤的敘述，醫學上完全沒這回事。

「TFC台灣事實查核中心」18日發布的「事實查核報告」指出，近日網路熱傳影片稱：「鼻涕倒流進腦部，造成失智症，只要用力吸鼻就可治療，這是真的嗎？」並且諮詢桃園長庚醫院失智症中心醫師徐文俊及高雄長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師羅盛典。

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徐文俊表示，傳言稱「睡覺時鼻涕會倒流進腦部包裹海馬迴」是錯誤的敘述，完全沒這回事，目前也沒有任何醫學證據顯示用力吸氣可治癒失智症。

徐文俊表示，失智症包含退化性失智症（如阿茲海默症）、血管性失智症，以及其他因素導致的失智症，例如營養失調、腦部腫瘤等。對於其他因素導致的失智症，只要找出可逆性病因，針對病因治療，例如補充維生素B12、移除腫瘤等，治療後有機會恢復。然而，阿茲海默症等退化性失智症則不會恢復正常，目前僅能以藥物延緩病症惡化的速度。

鼻涕難逆流入腦 1情況才會

羅盛典表示，網傳影片稱「鼻涕會在睡覺時倒流滲入腦部、包裹海馬迴」，這是完全錯誤的，因為鼻涕幾乎不可能進入腦部，一般人鼻涕倒流是流到鼻咽部後，再到喉嚨，因此患者的喉頭經常會有異物感、覺得喉嚨有痰。

羅盛典表示，有些鼻竇炎患者會覺得眉心部位不舒服，但這也不是傳言講的「鼻涕倒流進腦部」，而是前篩竇（位於雙眼中間的小空腔）鼻竇炎導致。即使採倒立姿勢，倒流的鼻涕也不會進入腦部，只會在額竇附近而已。

針對鼻涕是否倒流入腦？徐文俊說明，頭部外傷患者如果顱底骨折、裂傷，腦脊髓液可能自裂縫滴流，鼻腔分泌物也有可能會進入腦內，造成腦膜炎，但不會造成失智症。

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