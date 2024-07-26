茂盛醫院擴建醫療新大樓 拚國際生殖醫療

茂盛醫院擴建新大樓，開工典禮場面相當熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕以不孕症治療聞名的茂盛醫院，斥資12億元擴建新大樓，今天舉行開工典禮， 院長李茂盛身為總統府資政，致力搶救少子化，強化婦幼醫療，醫院40年來在國內外催生逾4萬名試管寶寶，希望擴建後成為全台第一家婦幼專責結合生殖醫療的教學醫院，立足台灣，拚國際生殖醫療。

茂盛醫院今天舉行新建醫療大樓動土典禮，行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、立委何欣純、健保署中區業務組長丁增輝、中市衛生局長曾梓展及中市曾朝榮、謝家宜、陳俞融、江肇國、張家銨、曾威等多名議員到場慶賀，場面熱鬧。

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茂盛醫院，斥資12億元擴建新大樓，舉行開工典禮。（記者蔡淑媛攝）

李茂盛表示，耕耘生殖醫療近40年，研發試管最新技術，將試管懷孕率提高至70%，可說超英趕美，讓各國專家來取經，並引進國外最新技術儀器，除了在新竹縣市、新北市開分院，將與越南芹苴醫藥大學合作開設國際級生殖中心，在菲律賓也有合作計畫。

李茂盛說，細胞療法未來將加入生殖醫療行列，院方必須戰鬥升級，將地區醫院升級為教學醫院，研發新技術，帶動台灣生殖醫療的進步，院長之後也會在不孕症醫學會設立獎學金，鼓勵研究及發展。

李茂盛院長表示，擴建醫院希望成為全台第一家婦幼專責結合生殖醫療的教學醫院，立足台灣，拚國際生殖醫療。（記者蔡淑媛攝）

衛生局長曾梓展推崇李茂盛在不孕症治療的成果，他說，台灣去年新生兒有13.5萬人，其中台中市占1.7萬人、茂盛醫院也占1.15萬人；而人工生殖醫療補助在去年催生2.7萬人，其中台中市有3200人，而茂盛醫院催生就有2200人，占比7成，院方在生殖醫療功不可沒，未來也會全力協助醫療發展。

茂盛醫院將在醫院旁擴建地上11層、地下6層的新醫療大樓，預計在116年完工啟用，除原有不孕科、婦產科、兒科、家醫科、乳房外科、皮膚科等，將增設婦、兒、內、外科共112張病床，總計全院達150張病床，另設急診、健檢中心等，將婦幼醫院醫療更完整。

茂盛醫院擴建新大樓，開工典禮場面相當熱鬧。（記者蔡淑媛攝）

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