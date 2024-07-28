AI預防中風 只要3分鐘就能判讀是否為高風險

AI中風預防篩檢是利用3分鐘HRV可攜式心電圖檢測及AI即時判讀，找出是否有心律不整尤其是心房顫動，進而及早治療減少中風發生。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕中風除可能致死，後遺症衍生沉重照顧成本。為早期發現及預防，國際扶輪社3470地區將與腦血管疾病防治基金會教授高明見合作，今年度在雲嘉南推動AI中風預防篩檢服務計畫，今（28）日在雲林辦理教育訓練，預計篩檢1萬人。

雲林縣衛生局長曾春美表示，根據衛福部統計資料，2022年腦血管疾病奪走1萬2000人，為國人10大死因第5名，雲林則為第6名，在台灣每42分鐘就有1人死於腦血管疾病，尤其中風除致死率外，引起的失能等後遺症更不容輕忽。

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曾春美說，雲林醫療資源欠缺透過AI來補充醫療資源不足部分，縣府這幾年也一直在推動及重視，透過AI中風預防篩檢發現高風險個案，再轉介到縣內醫院治療，有助減少中風發生，也降低長照的成本。

雲林縣長張麗善指出，很感謝國際扶輪3470地區提供雲林透過AI科技來事先預防中風，縣府會全力支持，並針對較高風險的警、消及縣府同仁優先，也希望符合資格的鄉親踴躍參加。

雲林縣長張麗善率先接受HRV心電圖檢測。（記者黃淑莉攝）

國際扶輪3470地區總監林庚賢表示，AI中風預防篩檢是利用HRV可攜式心電圖檢測及AI即時判讀，找出心律不整尤其是心房顫動者，及早接受治療減少中風發生，所以若發現報告有心律異常者，會給予轉介單，民眾可自行前往配合的醫院就醫，做進一步檢查及治療。

林庚賢也強調，三分鐘的HRV心電圖檢測，若是報告沒有異常也不表示沒問題，對於陣發性心律不整者，有可能正好沒抓到，若身體有不適還是儘速就醫，但只要判讀有異常者就表示心律是有問題的，一定要到醫院進一步檢查及治療。

預防中風，國際扶輪3470地區與腦血管疾病防治基金會合作將在今年度在雲嘉南推動AI中風預防篩檢服務，預計篩檢1萬人。（記者黃淑莉攝）

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