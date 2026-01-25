自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

不是肺癌！全美年輕人「最致命癌症」竟是它 這項數據翻轉讓醫界驚呆

2026/01/25 12:56

最新研究顯示，大腸癌已躍升為全美50歲以下成年人的首要癌症死因。專家指出，即便全體癌症死亡率呈下降趨勢，大腸癌卻在該年齡層逆勢上升，建議45歲起應定期接受篩檢。（示意圖，圖取自Freepik）

最新研究顯示，大腸癌已躍升為全美50歲以下成年人的首要癌症死因。專家指出，即便全體癌症死亡率呈下降趨勢，大腸癌卻在該年齡層逆勢上升，建議45歲起應定期接受篩檢。（示意圖，圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕現代人飲食與生活習慣的改變，正重塑全美癌症的死亡地圖。最新醫學研究顯示，大腸癌（Colorectal cancer）在全美已正式躍升為50歲以下成年人的頭號癌症死因。這項發現改寫了過去30年的流行病學紀錄，顯示該年齡層雖然整體癌症死亡率下降，大腸癌卻成為唯一的致命例外。

根據美國《福斯新聞》（Fox News）報導，由美國癌症協會（ACS）主導的研究，分析了美國過去數十年的人口死亡數據。研究發現，在1990年代，大腸癌僅是全美50歲以下族群的第五大癌症死因，如今卻已全面超越肺癌、乳癌、腦癌與白血病，成為該年齡層最致命的威脅。

這項發表於《美國醫學會期刊》（JAMA）的數據呈現出極其矛盾的現象：自1990年以來，全美50歲以下族群的整體癌症死亡率已大幅下降約44％，顯示醫療技術的顯著進步。然而，大腸癌卻成為這股趨勢中的唯一致命例外，其死亡率在30年間不減反增，逆勢衝上榜首。

麻省總醫院（Mass General Cancer Center）專家帕瑞克（Aparna Parikh）博士指出，這種趨勢並非由單一因素造成。研究認為，這可能與環境暴露、抗生素頻繁使用、紅肉與加工肉品攝取過量以及肥胖等複合因素相關。

篩檢年齡提前至45歲　大腸鏡仍為診斷標準

目前美國預防服務小組（USPSTF）已建議一般風險成人，應將大腸癌篩檢年齡從原本的50歲提前至45歲。研究團隊提醒，50歲以下族群若出現排便習慣改變、腹痛、便血或不明原因體重驟降等徵兆，應提高警覺並尋求專業建議。

帕瑞克博士強調，大腸鏡仍是目前診斷的「黃金標準」。專家認為，提高公眾對早期症狀的認知，並針對高風險族群進行早期介入，將是降低年輕族群死亡率的關鍵。這項橫跨30年的美國數據再次提醒，面對癌症年輕化，調整生活習慣已刻不容緩。

