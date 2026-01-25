健康網》空腹後猛吃甜食會低血糖？ 醫分析原因與風險

專家提醒，糖尿病患者，若服藥後未按時進食，就容易造成血糖過低，有致命風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕低血糖不一定只發生在糖尿病患者身上，一般人可能也會有風險！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅指出，有些長者在使用血糖藥後忘記吃東西，有可能突然昏倒；長時間空腹後突然吃進高醣食物，也可能引發危險的低血糖反應，嚴重甚至會昏倒、危及生命。

陳榮堅在粉絲專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享，血糖低一般最常見的就會突然很心慌、手顫抖，然後注意力沒辦法集中，當民眾血糖過低時，可以造成昏倒，甚至致命。臨床上曾發生長者服用降血糖藥物後忘記進食，結果在家中昏倒，送到急診時血糖僅剩40，立即施打葡萄糖水才恢復意識。

從臨床經驗來看，陳榮堅歸納低血糖最常見的2種狀況：

●第一種類型，來自「藥物使用不當」。

特別是糖尿病患者，若服藥後未按時進食，就容易造成血糖過低，這也是急診室常見的危險情境。

●第二種類型，長時間空腹後造成低血糖。

陳榮堅以自身經驗作說明，他沒有接受過任何內分泌或消化道手術，他有時候為病人進行12小時的手術，同時他也空腹超過12小時，如果手術結束後立刻吃蛋糕、糖果或饅頭等高醣分食物，等一下也會產生手抖的狀況，這也是瞬間的低血糖。

陳榮堅分析，當我們空腹非常久的時候，如果瞬間攝取1個高糖分的食物，這時會瞬間誘發胰島素大量分泌。身體偵測到大量的糖分，因為已經餓很久，胰島素要分泌的時候，不知道該分泌多少，所以突然間分泌高了，結果造成我即便吃了碳水化合物，但是血糖會瞬間降低，這次就是類似像「傾倒症候群」這種概念，要特別留意。

