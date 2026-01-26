自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》只換午餐2週 營養師老公肚子小一圈、血壓也降了

2026/01/26 12:19

營養師薛曉晶要老公把午餐換成健康餐盒，果真肚子變小了，血壓也正常了；圖為示意圖。（資料照）

營養師薛曉晶要老公把午餐換成健康餐盒，果真肚子變小了，血壓也正常了；圖為示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕是誰把營養師老公的肚子搞大？營養師薛曉晶指出，發現老公肚子愈來愈大、血壓飆高，外食族午餐總是以自助餐或便當溫飽，無形中肚子就愈來愈大了。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，外食的油膩程度，真的比家裡煮的誇張！後來，老公換成「健康餐盒」才兩週，不只肚子小一圈，血壓也開始穩定了！ 這才發現，吃對午餐真的差很多！

薛曉晶指出，只有一頓午餐外食，就已是健康的隱形炸彈，很多人一邊吃，心裡一邊安慰自己：「沒辦法，上班族只能外食啊…」、「我晚上有運動，應該可以抵銷吧？」但真正讓體重失控、血壓慢慢變高的，往往不是一兩天的放縱，而是日復一日「一點點的高油外食」加上久坐不動的上班族生活。別再忽視這些警訊了，是時候找出「一樣外食，但不再那麼傷身」的聰明吃法了。

以下7項中，只要中了3項，薛曉晶表示，那就需要將「外食減油」列為今年的健康任務之一：

1.一週有5天以上在外用餐（便當、自助餐、速食、外送都算喔！）

2.一週有3天以上，主菜是炸雞、炸豬排、鹽酥雞或焗烤等高油料理。

3.點便當或自助餐時，很少主動多加青菜，青菜通常只有一小格或幾片葉子。

4.吃麵、喝湯習慣把湯喝到見底，特別喜歡重鹹湯頭。

5.近一年腰圍明顯變大，褲子越買越大件，甚至要換尺寸了。

6.健檢報告開始出現紅字：三酸甘油脂偏高、好膽固醇偏低、血壓或血糖「快超標」了。

7.公司附近速食、炸雞、手搖飲店密度超高，午餐幾乎都在同一條街上輪流解決。

薛曉晶建議1週健康外食菜單：

●週一：便當店（滷雞腿＋兩格菜）

●週二：公司附近麵店（湯少＋燙青菜）

●週三：便利商店組合（飯糰＋無糖豆漿＋沙拉）

●週四：簡餐店（蒸魚排＋半碗飯＋沙拉）

●週五：聚餐日（保留一點彈性，但仍可選擇較健康的選項）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中