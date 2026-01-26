健康網》只換午餐2週 營養師老公肚子小一圈、血壓也降了

營養師薛曉晶要老公把午餐換成健康餐盒，果真肚子變小了，血壓也正常了；圖為示意圖。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕是誰把營養師老公的肚子搞大？營養師薛曉晶指出，發現老公肚子愈來愈大、血壓飆高，外食族午餐總是以自助餐或便當溫飽，無形中肚子就愈來愈大了。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，外食的油膩程度，真的比家裡煮的誇張！後來，老公換成「健康餐盒」才兩週，不只肚子小一圈，血壓也開始穩定了！ 這才發現，吃對午餐真的差很多！

薛曉晶指出，只有一頓午餐外食，就已是健康的隱形炸彈，很多人一邊吃，心裡一邊安慰自己：「沒辦法，上班族只能外食啊…」、「我晚上有運動，應該可以抵銷吧？」但真正讓體重失控、血壓慢慢變高的，往往不是一兩天的放縱，而是日復一日「一點點的高油外食」加上久坐不動的上班族生活。別再忽視這些警訊了，是時候找出「一樣外食，但不再那麼傷身」的聰明吃法了。

以下7項中，只要中了3項，薛曉晶表示，那就需要將「外食減油」列為今年的健康任務之一：

1.一週有5天以上在外用餐（便當、自助餐、速食、外送都算喔！）

2.一週有3天以上，主菜是炸雞、炸豬排、鹽酥雞或焗烤等高油料理。

3.點便當或自助餐時，很少主動多加青菜，青菜通常只有一小格或幾片葉子。

4.吃麵、喝湯習慣把湯喝到見底，特別喜歡重鹹湯頭。

5.近一年腰圍明顯變大，褲子越買越大件，甚至要換尺寸了。

6.健檢報告開始出現紅字：三酸甘油脂偏高、好膽固醇偏低、血壓或血糖「快超標」了。

7.公司附近速食、炸雞、手搖飲店密度超高，午餐幾乎都在同一條街上輪流解決。

薛曉晶建議1週健康外食菜單：

●週一：便當店（滷雞腿＋兩格菜）

●週二：公司附近麵店（湯少＋燙青菜）

●週三：便利商店組合（飯糰＋無糖豆漿＋沙拉）

●週四：簡餐店（蒸魚排＋半碗飯＋沙拉）

●週五：聚餐日（保留一點彈性，但仍可選擇較健康的選項）

