健康網》急性闌尾炎非開刀不可？ 10年研究翻轉傳統觀念

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念只要聽到「急性闌尾炎」，大家腦中浮現的過程通常是肚子痛、急診、立刻推進去開刀，如果不開刀就會「破掉」，造成「腹膜炎」。然而，長庚微菌中心主任李柏賢引述研究指出，10年大數據顛覆舊觀念，有可能「切太快」了。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，1月刊登在頂級醫學期刊《JAMA》的重磅研究（APPAC trial），追蹤長達10年。這項研究把病人分成兩組，一組吃藥（抗生素），一組開刀，然後看他們過了10年後過得如何：

●抗生素組（保守治療）

結果：約6成的病人，這10年內完全不用開刀，成功保住闌尾。

代價：約37.8%的人後來復發，需要補開刀，換句話說，超過一半的人靠吃藥就撐過去。

●手術組（傳統切除）

結果：闌尾拿掉了，保證不復發。

代價：累積併發症率，手術組有27.4%有傷口感染、腹壁疝氣、腸阻塞、腸沾黏等。另一方面，抗生素組則僅8.5%。換言之，手術組的長期併發症風險，是抗生素組的3倍以上。

研究強調，這並非否定手術價值，而是提醒醫療決策不再只有單一答案。李柏賢也強調，選抗生素治療風險是，要有心理準備，未來可能會復發；選傳統手術，風險是要承擔手術麻醉風險，以及未來可能發生的沾黏或疝氣。

李柏賢總結，不是每個闌尾炎都非得立刻躺上手術台，在合適的條件下（單純型、無複雜併發症），先打抗生素觀察，其實也是一個有憑有據、且長期併發症更低的選擇。

