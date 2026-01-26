自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》急性闌尾炎非開刀不可？ 10年研究翻轉傳統觀念

2026/01/26 10:52

研究顯示，抗生素治療可成為治療闌尾炎的替代方案之一，超過一半的人靠吃藥就撐過去；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究顯示，抗生素治療可成為治療闌尾炎的替代方案之一，超過一半的人靠吃藥就撐過去；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念只要聽到「急性闌尾炎」，大家腦中浮現的過程通常是肚子痛、急診、立刻推進去開刀，如果不開刀就會「破掉」，造成「腹膜炎」。然而，長庚微菌中心主任李柏賢引述研究指出，10年大數據顛覆舊觀念，有可能「切太快」了。

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文分享，1月刊登在頂級醫學期刊《JAMA》的重磅研究（APPAC trial），追蹤長達10年。這項研究把病人分成兩組，一組吃藥（抗生素），一組開刀，然後看他們過了10年後過得如何：

●抗生素組（保守治療）

結果：約6成的病人，這10年內完全不用開刀，成功保住闌尾。

代價：約37.8%的人後來復發，需要補開刀，換句話說，超過一半的人靠吃藥就撐過去。

●手術組（傳統切除）

結果：闌尾拿掉了，保證不復發。

代價：累積併發症率，手術組有27.4%有傷口感染、腹壁疝氣、腸阻塞、腸沾黏等。另一方面，抗生素組則僅8.5%。換言之，手術組的長期併發症風險，是抗生素組的3倍以上。

研究強調，這並非否定手術價值，而是提醒醫療決策不再只有單一答案。李柏賢也強調，選抗生素治療風險是，要有心理準備，未來可能會復發；選傳統手術，風險是要承擔手術麻醉風險，以及未來可能發生的沾黏或疝氣。

李柏賢總結，不是每個闌尾炎都非得立刻躺上手術台，在合適的條件下（單純型、無複雜併發症），先打抗生素觀察，其實也是一個有憑有據、且長期併發症更低的選擇。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中