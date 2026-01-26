美研究發現大腦新淋巴引流中心 推翻過往觀點

大腦清除廢物的工作由淋巴引流系統負責。有實驗發現過去未被認知到的淋巴引流中心，即中腦膜動脈。圖為示意圖。（路透）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕大腦清除廢物的工作由淋巴引流系統負責，而美國一項實驗發現過去未被認知到的淋巴引流中心，即中腦膜動脈（MMA）。這項發現推翻過往腦膜是大腦與免疫系統之間屏障的觀點。此研究發表在《iScience》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，美國南卡羅來納醫學大學的研究團隊與美國航太總署（NASA）進行合作，使團隊得以使用原本為研究太空飛行如何改變大腦中液體運動而設計的即時MRI工具。研究團隊用此工具追蹤5名健康志願者在6小時內腦脊液與間質液沿中腦膜動脈的流動情況，發現腦脊液移動緩慢且被動，而此模式與淋巴引流一致。

研究團隊表示，研究表明中腦膜動脈是大腦清理系統的一部分。MRI中看到的慢速流動液體確實是流經真正的淋巴血管，這將大腦影像與細胞層面上的證據直接聯繫起來。

中樞神經系統，包括大腦和脊髓，被稱為腦膜的多層保護膜所包裹。南卡羅來納醫學大學病理學和實驗室醫學系副教授阿爾拜拉姆（Onder Albayram）多年來一直在研究腦膜淋巴血管，他認為這些血管在將廢物從大腦運送到體內的外周淋巴系統中並將其排除。

科學家直到大約10年前都普遍認為，腦膜是大腦與免疫系統，特別是淋巴系統之間的屏障。而此研究推翻該觀點，顯示淋巴血管嵌入在腦膜內並與身體其他部分相連。

研究團隊強調，清晰了解液體在大腦和外周淋巴系統之間如何流動，是擴展防止和治療神經學和精神病學疾病策略的關鍵。

