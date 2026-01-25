自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

UCC服務人次破4800！ 健保署：台南最多、台北最少

2026/01/25 16:20

UCC可提供急而不重的病人醫療服務。（記者林志怡攝）

UCC可提供急而不重的病人醫療服務。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕為因應假日輕症、急症醫療需求，衛福部自去年11月起，於6都設置13處「週日及國定假日輕急症中心」（UCC），截至上週以服務破4800人次。衛福部健保署長陳亮妤說，各地UCC使用量不一，以台南每月約800人次最多，台北每月約40人次最低，預計4月份會對此進行盤點並檢討。

陳亮妤指出，目前健保署以試辦方案方式推動UCC，並提供相關經費支持，考量地方衛生局更清楚當地醫療量能需求，因此選點由地方衛生局負責，透過中央、地方攜手合作推動，一開始並沒有特別預估使用人數。

UCC上路迄今，截至上週已累計服務4804人次，陳亮妤說，目前健保署資料顯示各地量能不一，最多台南每月約800人次，最低台北每月約40人次，台北兩處地理位置較近，4月份會對此進行盤點並檢討。

此外，以2025年12月資料分析，3個就醫科別中，外骨科就醫人數佔約54 %，內兒科佔約46 %，且就醫疾病以呼吸道症狀最多，約42%、簡單傷口約12%、腸胃道症狀約11 %、小兒急性不適約4.9 %、發燒約4.7 %。

陳亮妤也指出，下個月即將迎來春節連假，健保署提供16億元春節加成獎勵，希望鼓勵基層診所開診，小病不用到大醫院去等待，另外住院和急診診察費、護理費藥事服務費9天都是100%加成，鼓勵醫院開床量增加，讓病人不會壅塞在急診，UCC也提供急而不重的病人醫療服務。

