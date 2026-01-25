澎湃！彰化花壇捐血送全鴨 民眾挽袖捐血排長龍

民眾捐血即可獲得1隻全鴨與爆米香。（翁啟祐提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕超霸氣！全台鬧血荒，彰化縣花壇國際同濟會今天（25日）在花壇國小前舉辦捐血活動，禮品堪稱琳瑯滿目，但卻不是送牛奶餅乾，而是只要捐血250CC，就能獲贈全鴨1隻加爆米香，捐500CC再加碼送白米一包，現場準備250隻鴨子，1隻市價約300元，民眾卡位排長龍挽袖捐血，開心說可以捐血助人又可以拿到鴨子與家人享用。

鼓勵民眾在血庫告急時熱血捐血，花壇國際同際會今天舉辦捐血送整隻鴨子的公益活動，250隻全鴨堆在會場超壯觀，從今天上午9點半到下午4點，鄉代翁啟祐也特地前往關心。據指出，1隻全鴨市價大約300元左右，捐血民眾則說，拿到鴨子，超開心，冬天帶回家補一下。還有人說他是長期的捐血，今天捐血不是為了要吃鴨肉，而是為了捐血助人。

請繼續往下閱讀...

花壇今辦理捐血送全鴨，歡迎民眾踴躍前往捐血。（翁啟祐提供）

花壇今天有250隻全鴨要送給捐血的民眾。（翁啟祐提供）

工作人員說，目前血液的庫存量偏低，尤其是O型血液的庫存量甚至來到「急缺」的狀態，今天準備澎湃的全鴨，捐血民眾相當踴躍，有許多民眾挽起袖子，慷慨激昂地捐出熱血，捐血時間到下午4點，歡迎民眾踴躍前往捐血。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法