4歲童罹全球性罕病「存活率僅3成」 北榮精準治療搶回生命

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總今分享兩起罕見疾病成功治療案例，其中4歲詹小弟的故事，讓醫療團隊與家屬都深受感動。詹小弟罹患的是全球極為罕見的「卡波西樣淋巴管瘤」（簡稱KLA），屬於侵襲性極高的淋巴管異常增生疾病，雖為良性，卻可能侵犯多個器官，甚至危及生命。

其實，詹小弟在出生前就出現警訊。產前超音波即發現肋膜積液，出生後隨即接受引流治療，病況一度穩定返家；同時，醫師也注意到他皮膚上有特殊病灶。然而，4歲那年因一次跌倒住院檢查，影像意外發現雙側肋膜積液仍存在，且持續惡化。

在外院住院期間，他再度接受肋膜積液引流，皮膚病灶切片一度被判定疑似血管瘤，開始使用血管瘤藥物propranolol治療。但長達2年的用藥，肋膜積液卻不減反增，呼吸狀況愈來愈差，喘促明顯，讓父母心急如焚，最終輾轉來到台北榮總求助。

北榮兒童血液腫瘤科主任顏秀如在詳細詢問病史、重新檢視影像後，高度懷疑為罕見的淋巴管異常增生疾病，立即安排住院並啟動多專科團隊協作。透過抽血、肋膜液分析、胸部核磁共振、皮膚切片及次世代基因檢測，最終確診為「卡波西樣淋巴管瘤」。

檢查結果顯示，詹小弟不僅血栓指數異常，胸腔內反覆出現粉紅色乳狀積液，肺部佈滿異常淋巴管組織，脾臟也有多處囊腫，脊椎更出現蝕骨性病變與嚴重骨鬆，病況相當複雜。

自2023年8月起，團隊為他量身規畫治療策略，使用mTOR抑制劑合併靜脈注射雙磷酸鹽。治療後，詹小弟的呼吸狀況明顯改善，肋膜積液大幅減少，肺功能進步，脾臟囊腫幾乎消失，骨密度也恢復正常。如今，他能正常上學、跑跳運動，回到同齡孩子該有的生活節奏。

北榮也分享另一名22歲楊同學的案例。她自9歲起便因反覆不明原因胸水四處求醫，長期未能確診。直到16歲因嚴重喘促、血胸與血小板低下入住北榮加護病房，經多科團隊詳細檢查，才確診同樣罹患卡波西樣淋巴管瘤。過去曾接受多種化療與mTOR抑制劑，效果有限，甚至需反覆輸血。直到2022年使用自費標靶藥物MEK抑制劑後，呼吸與凝血狀況才大幅改善，目前已順利回歸大學生活。

醫師指出，卡波西樣淋巴管瘤在全球極為罕見，病例數少到連發生率都難以統計。根據國際研究，患者多為兒童與青少年，發病年齡中位數僅6.5歲，五年存活率約51%，整體存活率更只有34%。病人常因呼吸衰竭或大量出血而喪命。

此病診斷仰賴醫師的高度警覺，需綜合臨床症狀、影像、抽血數據與病理切片判斷，單靠引流無法解決問題。目前國際治療以藥物控制為主，包括mTOR抑制劑、雙磷酸鹽、MEK抑制劑等，並需長期追蹤。

為了讓更多病人及早被發現、減輕家庭負擔，台北榮總已向罕見疾病基金會提出申請，盼將卡波西樣淋巴管瘤納入罕病名單，提升社會與醫療端的辨識度，爭取藥物補助，讓更多生命有機會被搶救回來。

