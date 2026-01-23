健康網》寒流喝酒能暖身？ 名醫示警：錯覺恐釀中風、心梗

科博特診所院長劉博仁指出，喝酒後皮膚表面血管擴張、加速血液循環，使人短暫感覺溫暖，但酒退後血管收縮、血壓飆，反而增加心梗與中風風險；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕歲末年終尾牙、聚餐多，很多人都會喝幾杯酒助興；加上天冷寒流來襲，甚至可能認為「喝酒可以暖身」，但其實這只是「假暖真寒」錯覺。科博特診所院長劉博仁指出，喝酒後皮膚表面血管擴張、加速血液循環，使人短暫感覺溫暖，但酒退後血管急速收縮、血壓飆升，不僅身體感覺更冷，也會增加心肌梗塞與中風風險，成為寒流中喝酒常被忽略的奪命陷阱。

這幾天寒流來襲，氣溫急降，有些人可能會認為：「喝一杯啦！喝了就不冷！」劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，喝酒暖身這個觀念如果不改，可能會讓你的心血管如坐「坐雲霄飛車」，甚至引發失溫或中風的風險。

為什麼喝酒後覺得身體暖？

為什麼喝完酒覺得熱？劉博仁解釋，其實這是身體被騙了！因酒精會讓皮膚表面的血管擴張，加速血液循環，因此感到臉紅、身體熱。但其實這是身體在散熱，而不是產熱。如同冬天把門窗全部打開，屋內（核心體溫）的暖氣會迅速流失到外面一般。

酒退後 3大致命反撲

劉博仁並進一步說明，等到酒精代謝掉，血管會開始劇烈收縮。這時候身體會出現以下反應：

●核心體溫流失：你會感覺比喝酒前更冷，甚至不由自主地顫抖，這也是失溫前兆。

●血壓像海嘯：血管急速收縮下，加上低溫刺激，會導致血壓飆升。

●心臟負荷爆表：為了維持體溫，心臟必須更用力工作，大大增加心肌梗塞與腦中風機率。

此外，劉博仁特別提醒，「睡前喝一杯」最危險，半夜酒退後，加上氣溫往往最低，出現送急診的緊急症狀機率也會提高。他並指出，冬天想要真暖身，建議喝以下3飲品，才能達到身體暖和作用，包括：1.最便宜效果也最強大的溫開水，有助促進循環，也不造成負擔。2.薑茶或桂圓紅棗茶，這2種食材是真正的產熱好幫手。3.暖胃又助眠的熱牛奶。

尾牙、聚餐飲酒3原則

劉博仁也強調，如果因尾牙、聚餐真的非喝酒不可，建議不要空腹喝， 喝完酒「絕不」吹風，並記得做好保暖再出門。另，應多喝水加速代謝酒精，切勿拿自己的血管健康開玩笑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

