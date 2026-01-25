自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》簡少年膽囊出問題 醫：右上腹持續疼痛千萬別拖

2026/01/25 16:06

命理師簡少年在臉書透露，自己因一場急性膽囊炎，突然就沒膽了，他感謝大家關心。（翻攝自簡少年臉書）

命理師簡少年在臉書透露，自己因一場急性膽囊炎，突然就沒膽了，他感謝大家關心。（翻攝自簡少年臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕命理師簡少年近日在臉書透露，因為動了一場手術，現在成了「無膽少年」，原因在於一場急性膽囊炎。根據衛福部台北醫院衛教資料指出，該病發生原因大部分是因為膽結石引起，輕度急性膽囊炎通常有全身倦怠、消化不良以及右上腹持續性疼痛或壓痛，有時疼痛可能反射至背部或肩胛骨，一旦嚴重時可能出現高燒、寒顫、噁心、嘔吐等，民眾要提高警覺。

簡少年在臉書發文後，引起大批粉絲關心，紛紛祝福他早日康復。簡少年在臉書發分表示，2026的開始就物理躺平，起因急性膽囊炎，突然就沒膽了，手術一切順利，他感謝大家關心。

急性膽囊炎成因與症狀

台北醫院衛教資料表示，膽囊急性發炎是當膽囊內發生膽汁滯留時，導致膽囊內壓力增高，使膽囊血液循環不良，此時若有細菌感染，就會發生急性膽囊炎。大部分原因是因為膽結石所引起，因為膽囊本身的構造特殊，在它的頸部逐漸變狹窄，所以小顆粒的膽結石很 容易嵌塞在這些狹窄部位，造成可逆性或不可逆性的阻塞。

好發族群

1、家族遺傳史。
2、老年人：女性大於男性。
3、肥胖者。
4、糖尿病人。
5、有服用降血脂藥物、避孕藥者。
6、飲食習慣以高卡路里及油膩食物者。

症狀

輕度急性膽囊炎通常有全身倦怠、消化不良以及右上腹持續性疼痛或壓痛，有時疼痛可能反射至背部或肩胛骨，但嚴重時可能會出現高燒、寒顫、噁心、嘔吐等情形。

日常照護部分包括有：適當休息、避免疲勞；養成良好的排便習慣；避免劇烈活動；注意飲食衛生，防止感染發生；若有右上腹痛、噁心、嘔吐、發燒等，應馬上回院複診等。恢復期的飲食方式則建議，如果病情穩定，可以進食含油脂量少的軟質飲食，注意少量多餐、不可暴飲暴食；飲食以低油、清淡、易消化為原則；避免食用易產氣食物，如：洋蔥、蒜頭等。

