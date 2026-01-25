卓榮泰關心春節醫療需求 桃園大園敏盛醫院啟動假日輕急症中心

行政院長卓榮泰表示，衛生福利部祭出四項策略因應國人春節急診就醫需求。（記者余瑞仁攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕行政院長卓榮泰今（25）日上午率衛生福利部長石崇良、中央健保署長陳亮妤、行政院發言人李慧芝及桃園市副市長王明鉅等人，前往桃園市大園敏盛醫院視察「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，並關心民眾就醫需求，同時瞭解農曆春節醫療量能整備情形，並向現場醫事人員表達慰勉與感謝。

卓榮泰表示，春節是國人最重視的節日，感謝所有交通、醫療、治安、食安所有工作人員犧牲春節假期堅守岡位；今年春節即將到來，衛服部記取去年春節期間急診大塞車的經驗，今年祭出提前因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防四策略，總統賴清德也指示務必把這件工作做好。他說，桃園在全國5都13個「UCC」就有4個，而敏盛醫療體系就開設2個，可說是雙冠軍。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰（右二）、石崇良（右一）視察大園敏盛醫院「UCC」藥局運作情形。（記者余瑞仁攝）

石崇良表示，往年春節期間急診就醫人次約為平日的1.5到1.7倍，且以非重症患者居多，為因應今年春節連續假期長達9天，衛福部提前部署啟動「春節整備專案」，積極推動「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略，從人力、資源到制度面，事前盤點、提早動員，期盼春節期間能夠達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。

陳亮妤強調，健保署為強化春節期間醫療量能，並鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，特別於今年春節連假首度運用健保總額中「其他部門」經費16億元，擴大獎勵春節期間提供醫療服務的院所與人員，醫院部分新增醫院急診及住院診察、護理及藥事費用加成100%，以強化急重症醫療量能；醫院及診所門診部分，從除夕到初三（2/16~2/19）加成100％，初四與初五（2/20~2/21）加成50％，小年夜、小年夜前一日及初六（2/14~2/15、2/22）加成30％，且為實質回饋實際從事醫療服務人員，8成獎勵費用必須分配給相關醫事人員。

她表示，健保署自去年11月開辦全國6都共13個「UCC」據點，主要就醫疾病以發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口處理等，提供雖「急但不重」就醫需求；依健保統計顯示，「UCC」開辦至今，服務人次已逾4800人次，其中呼吸道症狀、簡單傷口處理各占4成及13%，小兒科服務則占5%，有效減緩大醫院急診壓力。

健保署提醒，今年春節連假長達9天，對於民眾的就醫需求，健保署於健保快易通APP及全球資訊網增設春節專區，讓民眾可透過專區掌握看診資訊。也請輕症患者可利用假日輕急症中心（UCC）就醫，將急診資源優先留給重症患者。若仍有就醫問題，可撥打健保諮詢服務專線：0800-030-598或手機撥打：02-4128-678。今年農曆春節期間，政府與醫療單位會共同努力，全力提供民眾安心就醫管道，守護國人健康。

行政院長卓榮泰（中）率衛福部長石崇良（右二）、健保署長陳亮妤（右一）視察桃園大園敏盛醫院「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，由敏盛副總院長劉宜廉說明運作情形。（記者余瑞仁攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法