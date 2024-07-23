26週出生體重僅880公克 聖保祿醫院最小早產兒健康出院

宋小弟出生時體重只有880公克，相當於一個巴掌大小，在醫院住了88天後健康出院，他也是聖保祿醫院有史以來照護過體重最輕的新生寶寶。 （聖保祿醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市聖保祿醫院有史以來，照護過體重最輕的新生寶寶平安健康出院了！宋小弟出生時僅26週、體重880公克，相當於一個巴掌大小，在醫院住了88天後，於昨（22）日健康出院返家。

院方表示，宋媽媽懷的是龍鳳胎，今年4月26日半夜突然出現規律性下腹部疼痛，立即前往醫院，婦產科醫師內診發現已開了4指，立刻送進產房生產，小姊弟出生時分別只有873公克及880公克，姊姊出生後不幸夭折，弟弟因嚴重呼吸窘迫症候群、早產兒呼吸中止症等急症，緊急送進兒童加護病房接受治療。

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院方表示，醫護人員當下立即對宋小弟進行全身管線，包括氣管內管、臍動靜脈、口胃管等導管建置，希望能搶救寶貴的小生命，所幸在醫療團隊妥善照護下，成功挺過早產兒常見的疾病考驗，體重也提升至2340公克，並於昨（22）日健康出院返家。

宋小弟出生時體重只有880公克，相當於一個巴掌大小，在醫院住了88天後健康出院，他也是聖保祿醫院有史以來照護過體重最輕的新生寶寶。 （聖保祿醫院提供）

聖保祿醫院新生兒科醫師張博智表示，極度早產兒出生後，除需接受複雜且疼痛的醫療處置，更需要注意併發症與後遺症的發生，宋小弟能夠平安健康回到爸媽身邊，讓醫護團隊相當開心，護理人員也從旁細心指導父母照顧方式，並提醒後續門診追蹤。

張博智提到，兒科照護人力日趨不足，院內近年新生兒科專科醫師更是只剩1位孤軍奮戰，行政院為改善現況，日前已通過「114~117年優化兒童醫療照護計畫」，預計4年投入135億元，聚焦完善周產期新生兒、提升兒童發展篩檢及轉介的效能，並精進兒童重難罕症照護及醫事人員培訓，期待未來能有更多兒科生力軍加入，共同守護新生兒健康。

宋小弟出生時體重只有880公克，相當於一個巴掌大小，在醫院住了88天後健康出院，他也是聖保祿醫院有史以來照護過體重最輕的新生寶寶。 （聖保祿醫院提供）

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