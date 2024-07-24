在家上班久坐！20歲男解便「滿馬桶是血」 醫驚：第四級了

王偉提醒民眾，若痔瘡的症狀遲遲未見改善，甚至影響生活品質，務必儘速就醫。（北醫大附醫提供）

〔記者林志怡／台北報導〕今年第3號颱風「凱米」來襲，多縣市宣布放颱風假，有些民眾則改採在家上班，但北醫大附醫大腸直腸外科醫師王偉指出，久坐或站立都可能引發痔瘡，有1位20多歲年輕男性甚至因為長時間在家工作、久坐造成第四級痔瘡，連續3、4個月來排便後馬桶滿是血漬，經過內外痣全切除手術才得以改善。

王偉解釋，痔瘡是肛門靜脈壓力增高、血液回流不良引起的局部組織腫脹；誘發痔瘡的原因如長時間坐著或站立、攝取水份、蔬果不足、排便時久坐馬桶、缺少運動、肥胖與懷孕等，常見症狀包括疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物。

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依據嚴重程度，痔瘡可以分為四級，王偉指出，痔瘡未突出肛門為第一級；排便後痔瘡突出肛門、自動縮回為第二級，若需外力協助推回為第三級；若痔瘡突出肛門，無法推回，則屬於第四級，患者每次排便都可能會伴隨流血、腫痛，且平時坐立難安。

王偉指出，1位20多歲的年輕男性因為近3、4個月以來，排便後馬桶滿是血漬，同時伴隨明顯的疼痛，因此前來求診，確診痔瘡後、一問之下得知這位男性從事設計工作，長期在家工作，每天一坐就是10多個小時，每天的活動量頂多從桌子前走到客廳的沙發，才造成痔瘡情況更加惡化，經手術切除後才有所改善。

針對痔瘡的照顧，王偉醫師表示，無論是何種級別的痔瘡，想減輕症狀，基礎保養與生活習慣都要調整，尤其不要久坐、久站，每坐1小時就要起身活動，避免長時間維持相同姿勢，造成肛門壓力上升，並補充充足水分與膳食纖維，避免便秘。

疼痛、腫脹、出血等急性症狀出現時，王偉建議，可以通過溫水坐浴緩解症狀，肛門患部完整浸泡在溫水中，每次10分鐘，一天可重複多次，坐浴後以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘的擦拭造成刺激不適，若症狀遲遲未見改善，甚至影響生活品質，務必儘速就醫，必要時評估手術處置的必要性。

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