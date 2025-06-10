性教育不尷尬！醫前進校園破除「有性經驗才用棉條」迷思

現場提供棉條、月亮杯等多樣生理用品，讓學生實際拆解、觀察，提升理解。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕為落實性別平等與加強青春期健康教育，彰化基督教醫院婦產科醫師莊羽豊日前受邀前往彰化藝術高中，為高二全年級200位男女同學，進行一場關於月經健康知識與月經平權的專題講座。莊羽豊引導學生認識多元生理用品，並破除「需有性經驗才能使用棉條」的迷思，還以詼諧方式破除處女膜迷思、正名陰道冠，讓學生們留下深刻又具啟發性的學習體驗。

莊羽豊首先介紹女性生殖器官構造與荷爾蒙週期，用番茄醬汁模擬經血，幫助學生具體認識經血量的多寡。幫助學生認識月經變化與異常症狀，例如痛經、經前症候群等常見問題。更進一步透過實體教具，引導學生認識多元生理用品，包括衛生棉、衛生棉條、月亮杯、月亮碟片等，並破除「需有性經驗才能使用棉條」的迷思。

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針對「月經貧窮」議題，她說明女性一生在生理用品的支出恐高達十萬元，若伴隨經期不適與就醫需求，對學習與就業可能造成負擔。講座中除宣導蘇格蘭率先立法全面免費提供生理用品的作法，同時介紹台灣目前針對低收入學生所提供的生理用品補助方案，希望幫助更多學子無後顧之憂地安心求學。

彰化藝術高中健康中心護理師黃小萍說，莊醫師以詼諧方式破除處女膜迷思、正名陰道冠，並實際展示棉條、月亮杯等生理用品，讓學生親手拆解觀察，對月經知識產生濃厚興趣。許多學生過去從未聽家人提及相關話題，也不敢主動詢問，而這次講座不僅讓大家學到實用知識，也讓男同學首次理解女性在生理期間面對的身體不適與隱形成本，留下深刻又具啟發性的學習體驗。

學生們積極提問，展現對現代生理用品與月經知識的高度興趣。（彰基提供）

莊羽豊醫師鼓勵學生建立正確健康觀念，並善用可近資源，共同實踐月經平權。（彰基提供）

莊醫師以番茄醬汁模擬經血，幫助學生具體認識經血量的多寡。（彰基提供）

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