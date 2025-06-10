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東亞先例！國二男生9月起公費接種HPV疫苗

2025/06/10 05:30
東亞先例！國二男生9月起公費接種HPV疫苗

▲國健署今年9月起擴大提供國二男生公費接種HPV疫苗，預估約9萬人可受益。 （記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

東亞先例！國二男生9月起公費接種HPV疫苗

▲男性接種HPV疫苗，可防止口咽癌等疾病；示意圖。（照片來源：shutterstock）

人類乳突病毒（HPV）是女性子宮頸癌、男性口咽癌的風險因子。國內最新研究發現，約每50人中就有1人口咽部帶有HPV。頭頸外科醫師強調，感染HPV不一定會生病或造成癌症，接種疫苗是保護自己的重要做法，衛福部國民健康署將從今年9月起擴大提供國二男生公費HPV疫苗，預估約9萬人可受益，成為東亞第1個提供男女公費HPV疫苗的國家。

國中女生 接種率已達9成

衛福部國民健康署長吳昭軍指出，世界衛生組織（WHO）以2030年清除子宮頸癌為目標，建議各國15歲以上女性HPV疫苗接種率達9成以上，並希望推廣男性HPV疫苗接種，我國近年國中女生接種率已達9成，今年9月起也將首度把國中男生納入公費疫苗範圍。

吳昭軍表示，今年的HPV疫苗接種率以國二男生8至9成、國中女生維持9成以上推估，總計約18萬人受益，其中8至9萬人為今年首度納入公費接種範圍的國中男性，目前疫苗採購流程都已經完成，後續也會確保符合公費資格者想打都能打得到。

增約9萬人受益 可防口咽癌

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，HPV疫苗是世界上公認最安全的疫苗，我國大規模接種以來也沒有任何嚴重副作用出現，日本「痛痛女孩」事件後來也被研判為心因性反應，就像有些人會暈血一樣，和疫苗本身無關，民眾可以放心接種。

此外，台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長婁培人指出，約8成的人終其一生曾經感染過HPV，我國研究團隊調查我國健康成年男女，男性口咽部HPV盛行率約2.1%、女性約1.6%，全體盛行率則落在1.9%，雖然感染HPV不一定會生病，生病也不一定得癌症，但生活中很難完全避免接觸到病毒。

婁培人強調，接種疫苗是重要的自我保護手段，近年來頭頸癌中的口咽癌患者，與HPV感染有關的比例已攀升到3成，推估目前已成長至5成左右，若不採取任何措施，未來恐持續攀升。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則提到，過去基金會調查發現，許多家長認為，男性比較不會感染HPV，且感染後的風險與疾病也比較不嚴重，因此不太需要接種疫苗，加上過去公費HPV疫苗僅限於女性，許多家長有似是而非的觀念，未來相關單位務必讓家長知道男女都要接種HPV疫苗的重要性。

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