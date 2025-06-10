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健康 > 杏林動態

不完美胚胎有生機 高程度染色體鑲嵌型胚胎也能生出健康寶寶

2025/06/10 13:56

奇美醫院經6年臨床研究證實，高程度染色體鑲嵌型胚胎也有機會為不孕夫妻帶來新希望。（記者劉婉君攝）

奇美醫院經6年臨床研究證實，高程度染色體鑲嵌型胚胎也有機會為不孕夫妻帶來新希望。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕「高程度染色體鑲嵌型胚胎」過去被視為懷孕成功率極低、風險較高，一般都會被建議放棄，奇美醫院生殖醫學科發表最新研究成果，過去6年來共有15名婦女接受單一鑲嵌型胚胎移植（single embryo transfer, SET），其中有10位女性成功懷孕，臨床懷孕率為67%，活產率更達100%，且所有新生兒健康良好，為反覆試管失敗、僅剩高程度染色體鑲嵌型胚胎的不孕夫妻帶來新的希望。

奇美醫院婦產部部長蔡永杰表示，該項研究已在2025年台灣婦產科醫學會年會中發表，15位女性中，有9位植入異常細胞比例高達50%至79%的高程度染色體鑲嵌型胚胎，其中有6位順利懷孕。10位新生兒經詳細追蹤，均足月出生且發展正常，平均出生週數為38週，平均體重3196公克，且未發現任何先天性畸形或染色體異常，依據衛生福利部國民健康署的《6個月至7歲兒童發展篩檢》，在粗大動作（如站立、行走）、精細動作（如握筆、拼圖）、認知與語言能力（如語彙表達、理解力）、社交互動能力（如模仿、情緒表達）4大項目中，也均獲得「滿分通過」，健康發展無虞。

蔡永杰說，高程度染色體鑲嵌型胚胎可能有「自我修復」的能力，能選擇性去除異常細胞。10位成功懷孕的女性在妊娠與分娩過程中也順利，均無出現子癇前症、妊娠糖尿病或早產等高風險併發症，代表鑲嵌型胚胎不只可以「生得好」，還能「懷得穩」。

蔡永杰表示，實證研究證明，「高程度染色體鑲嵌型胚胎」並非完全失去著床與活產能力。對於在無其他正常胚胎可用，僅剩不同程度的鑲嵌型胚胎的夫妻來說，可做為安全且具有效益的選擇。不過，他也不諱言，目前研究的病例數仍不夠，呼籲未來應進一步擴大研究規模與追蹤年限，讓更多家庭有機會迎接健康寶寶的誕生，也希望能改變臨床實務對高程度染色體鑲嵌型胚胎的選擇標準，給不孕夫妻更多機會圓夢。

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