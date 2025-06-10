議員憂中市新生兒補助低 民政局:0到2歲托兒補助優

市議員李天生要求生育津貼要提高。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的新生兒出生率下降，結婚率下降，民進黨市議員李天生表示，5月份新生兒出生率跟去年同期相較，下降25.87%，結婚率下降12.59%，但是台中市新生兒補助比不上台北市，造成民眾不想生，要求提高；民政局長吳世瑋表示，台中市托兒托育補助外縣市高，因此可能民眾在外縣市生育完就搬到台中市來，因為台中市0到2歲台中市第二高人口數第二高。

市議員李天生表示，台中市結婚率不但下降，生育率也下降，他認為生育率下降的原本，在於新生兒出生補助太低，雖首胎2萬元，2胎3胎都是2萬，只跟苗栗一樣，卻比不上台北市，台北市第一胎4萬，第二胎4萬5千，第3胎5萬，其他4都也比台中市好，要求要增加生育補助。

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民政局長吳世瑋表示，中市托育補助優，0到2歲人口增，可能是在外縣市生完，遷到台中。（記者蘇金鳳攝）

民政局長吳世瑋表示，雖然生育率低，但是0至2歲遷入人口數是6都第2，顯見台中市的托育托幼補助優於其他縣市，可能民眾在其他縣市生完之後，就遷到台中市。

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