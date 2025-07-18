最年輕航空救護員洪大鈞 休假期間也擔任救護志工

洪大鈞是台灣最年輕航空救護員，現任職凌天航空。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕目前在凌天航空任職的航空救護員洪大鈞，年僅23歲，是國內史上最年輕的航空救護員，利用休假期間在台中市政府消防局擔任義消及苗栗縣卓蘭救護協會擔任救護教官，即使休假也投身在救人的行列中。

現在擔任凌天航空救護員的洪大鈞，16歲符合救護技術員管理辦法年齡限制後，就立即報考了初級救護技術員（EMT-1）訓練並取得合格證書，隨後加入了苗栗縣卓蘭救護協會擔任救護志工，為了精進自我技術，再報考中級救護技術員（EMT-2）訓練並取得合格證書，2022年加入台中市消防局義消行列。

請繼續往下閱讀...

2023年在凌天航空招募航空救護員時，通過訓練合格成為史上最年輕的航空救護員，平日以救人為使命的洪大鈞，遇到車禍、溺水、火災等緊急狀況，也會毫不猶豫的伸出援手協助患者就醫，洪大鈞的生活，可謂「不是在救援，就是在救援的途中」。

凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇表示，洪大鈞目前也在公司內部擔任代理主管的職務，提供年輕人學習經驗的機會，藉此也能夠透過各年齡層不同的想法思維提升醫療後送品質。

洪大鈞休假時遇到車禍，也會立刻下車幫忙。（凌天航空提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法