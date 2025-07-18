自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

博物館典藏來了！奇美醫院暖心角 近賞生命脈動

2025/07/18 16:09

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心利用建物室內的一隅，規劃為有溫度的暖心角，首檔展覽與奇美博物館合作，讓典藏畫作進駐，打造結合藝術與人文的靜謐療癒空間，今（18）天熱鬧啟用。

奇美暖心角設置在第二與第五醫療大樓的空橋上，博物館進駐的典藏繪畫都是複製品，以「溫馨」、「浪漫」、「懷念」等3大主題，精選6件作品，一旁都附意境說明，讓藝術不只被參觀，更能被理解、被感受；7月份起分期展出，今天舉辦揭幕儀式。

奇美醫學中心院長林宏榮表示，這是一場不喧嘩的展覽，也是最貼近生命脈動的藝術行動，讓普通的空橋廊道，也轉化為連接身體與心靈兩端的過渡帶。

林宏榮說，暖心角的整體視覺設計採用墨綠色調，象徵一片靜謐的林地，宛如醫院裡的「低調療癒者」，在來去匆忙的腳步聲中，悄然打開一扇通往內心的門，是處不需語言也能傳遞溫度的場域。

林宏榮提到，奇美將「關懷」視為醫療的起點與終點，並從臨床互動、敘事療癒到醫護同仁的心靈照顧等，長年深耕醫學人文，「暖心角正是理念的具體化，為文化的一部分，希望在醫療行為之外，也能有一種安定、靜謐存在的照護方式，讓藝術說話、讓空間陪伴，讓關懷不只來自語言，讓醫病之間是從氛圍與感受中自然流動。

奇美博物館營運處公服組長侯幸佑指出，暖心角是藝術美學與醫療人文的交融，讓藝術成為療癒的一環，與醫療同行，與生命共振。

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐，正式揭幕、啟用。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐，正式揭幕、啟用。（記者吳俊鋒攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中