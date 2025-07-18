博物館典藏來了！奇美醫院暖心角 近賞生命脈動

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心利用建物室內的一隅，規劃為有溫度的暖心角，首檔展覽與奇美博物館合作，讓典藏畫作進駐，打造結合藝術與人文的靜謐療癒空間，今（18）天熱鬧啟用。

奇美暖心角設置在第二與第五醫療大樓的空橋上，博物館進駐的典藏繪畫都是複製品，以「溫馨」、「浪漫」、「懷念」等3大主題，精選6件作品，一旁都附意境說明，讓藝術不只被參觀，更能被理解、被感受；7月份起分期展出，今天舉辦揭幕儀式。

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奇美醫學中心院長林宏榮表示，這是一場不喧嘩的展覽，也是最貼近生命脈動的藝術行動，讓普通的空橋廊道，也轉化為連接身體與心靈兩端的過渡帶。

林宏榮說，暖心角的整體視覺設計採用墨綠色調，象徵一片靜謐的林地，宛如醫院裡的「低調療癒者」，在來去匆忙的腳步聲中，悄然打開一扇通往內心的門，是處不需語言也能傳遞溫度的場域。

林宏榮提到，奇美將「關懷」視為醫療的起點與終點，並從臨床互動、敘事療癒到醫護同仁的心靈照顧等，長年深耕醫學人文，「暖心角正是理念的具體化，為文化的一部分，希望在醫療行為之外，也能有一種安定、靜謐存在的照護方式，讓藝術說話、讓空間陪伴，讓關懷不只來自語言，讓醫病之間是從氛圍與感受中自然流動。

奇美博物館營運處公服組長侯幸佑指出，暖心角是藝術美學與醫療人文的交融，讓藝術成為療癒的一環，與醫療同行，與生命共振。

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐。（記者吳俊鋒攝）

奇美醫學中心打造藝術暖心角，與奇美博物館合作，讓典藏畫作複製品進駐，正式揭幕、啟用。（記者吳俊鋒攝）

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