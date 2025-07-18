健康網》全國首家！林口長庚完成HIMSS四大成熟度最高等級認證

林口長庚院長陳建宗（前排左2）率領馮思中教授（前排右2）、林昆儒教授（前排右1）及長庚團隊，於馬來西亞吉隆坡舉辦的HIMSS APAC 2025國際年會獲頒四項國際認證獎座，受到國際高度矚目。（林口長庚醫院提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國醫療資訊與管理系統學會（Healthcare Information and Management Systems Society，HIMSS）為全球最具指標性的數位健康推動組織，致力於透過一系列成熟度模型，協助全球醫療機構實現數位轉型與智慧照護。林口長庚醫院於本月15、16日正式完成HIMSS分析成熟度模型（Analytics Maturity Adoption Model, AMAM）第七級最高等級認證，不僅展現醫療團隊對資料驅動決策的深度實踐與技術整合能力，更成為全國首間、全球少數同時完成HIMSS四大成熟度模型（EMRAM、INFRAM、DIAM、AMAM）最高等級（第七級）認證的醫學中心。

驗證期間，委員肯定該院在跨團隊協作與臨床端積極參與資訊化改善的文化養成，並實際展現數位成效，包括有效縮短電腦斷層掃描等待時間、提升導管照護品質及抗生素使用安全等，在安全、效率與照護品質上皆有明確改善，展現持續優化與全院擴散的成熟數據應用能力。

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林口長庚院長陳建宗親自率團出席今日於馬來西亞吉隆坡舉辦的HIMSS APAC 2025國際年會，獲頒AMAM第六級第七級、DIAM第七級及DHI數位健康指標滿分等四項國際認證獎座，受到國際醫界與數位健康產業高度矚目。

林口長庚院長陳建宗（左6）率隊於馬來西亞吉隆坡舉辦的HIMSS APAC 2025國際年會，獲頒AMAM第六級第七級、DIAM第七級及DHI數位健康指標滿分等四項國際認證獎座。（林口長庚醫院提供）

林口長庚副資安長林昆儒教授亦受邀擔任主題演講，分享林口長庚數位轉型歷程與臨床落地經驗。林昆儒以「從結構化資料走向全院智能應用」為題，說明林口長庚如何透過三階段的轉型藍圖推動HIS與AI深度整合，建構跨平台、跨系統的數據治理平台，並導入結構化病歷與決策支援系統於各臨床單位實務應用；亦展示多項AI應用成果，包含肺癌自動判讀、骨質疏鬆風險預測，以及數位病理應用於胃癌淋巴轉移辨識等，吸引眾多與會代表關注。

林昆儒表示，未來長庚醫院將持續與HIMSS合作，共同撰寫數位白皮書，推動落實數據驅動治理模式標準化，擴大智慧醫療影響力。

院長陳建宗指出，近幾年團隊不懈的努力，不僅是國際的肯定，更象徵林口長庚持續以病人為核心、以數據為動能實踐智慧醫療。未來也將持續推動AI、雲端與數據治理技術在臨床流程的深度整合，並強化跨部門合作與創新文化，以實際行動為全球醫療發展貢獻力量。

林口長庚醫院於本月15、16日以高分評價，通過HIMSS AMAM （分析成熟度模型） 第七級（最高等級）認證醫療院所。（林口長庚醫院提供）

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