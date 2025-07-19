健康網》心悸是心律不整？ 醫：3情況較有可能

劉中平說明，心悸並不等於心律不整，如有持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作這3種情況，比較可能是心律不整；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心跳突然加快、胸口悶悶、感覺心臟怦怦跳個不停，許多人在遇到這樣的「心悸」症狀時，往往擔心是否是心臟出問題、需不需要立刻就醫？對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，心悸並不等於心律不整，但確實可能是其中一個警訊；如有持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作這3種情況，比較可能是心律不整。

劉中平在其臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，心悸和心律不整其實有一點不一樣，一般如果心臟有比較大力的跳動或是加速，就可以用「心悸」來形容，而二尖瓣脫垂、貧血、心情緊張、心律不整都可能會造成心悸。

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劉中平表示，醫生有很多儀器可以檢查心律不整，但如果檢查的那一天剛好沒有發作，是不是就無法確診了呢？這也是絕大部分患者和醫生的困擾，常常發作的時候不在醫院，在家裡卻一直不舒服從症狀上也可以幫我們做一些研判：持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作、這些比較可能是心律不整。

劉中平補充，心悸的發作可大可小，如果只是心臟跳一下下，沒有明顯的不舒服，不會頭暈、胸口痛、呼吸急促，休息一下就穩定了，那不需要去急診。但是如果常常發作的話，就該請心臟科醫師詳細檢查評估如果心悸的時候會跳很久，覺得慌亂，或是有胸疼痛的感覺，就要立刻就醫，如果沒有方便的診所，那就要去急診室處理。

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