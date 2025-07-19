自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》心悸是心律不整？ 醫：3情況較有可能

2025/07/19 15:22

劉中平說明，心悸並不等於心律不整，如有持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作這3種情況，比較可能是心律不整；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉中平說明，心悸並不等於心律不整，如有持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作這3種情況，比較可能是心律不整；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕心跳突然加快、胸口悶悶、感覺心臟怦怦跳個不停，許多人在遇到這樣的「心悸」症狀時，往往擔心是否是心臟出問題、需不需要立刻就醫？對此，宇平診所心臟內科醫師劉中平說明，心悸並不等於心律不整，但確實可能是其中一個警訊；如有持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作這3種情況，比較可能是心律不整。

劉中平在其臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文指出，心悸和心律不整其實有一點不一樣，一般如果心臟有比較大力的跳動或是加速，就可以用「心悸」來形容，而二尖瓣脫垂、貧血、心情緊張、心律不整都可能會造成心悸。

劉中平表示，醫生有很多儀器可以檢查心律不整，但如果檢查的那一天剛好沒有發作，是不是就無法確診了呢？這也是絕大部分患者和醫生的困擾，常常發作的時候不在醫院，在家裡卻一直不舒服從症狀上也可以幫我們做一些研判：持續的心跳加速、忽快忽慢的心跳、在心情平靜時發作、這些比較可能是心律不整。

劉中平補充，心悸的發作可大可小，如果只是心臟跳一下下，沒有明顯的不舒服，不會頭暈、胸口痛、呼吸急促，休息一下就穩定了，那不需要去急診。但是如果常常發作的話，就該請心臟科醫師詳細檢查評估如果心悸的時候會跳很久，覺得慌亂，或是有胸疼痛的感覺，就要立刻就醫，如果沒有方便的診所，那就要去急診室處理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中