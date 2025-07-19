健康網》可樂配方換成蔗糖 營養師：五十步笑百步

美國總統川普要求可口可樂換配方，要將「玉米糖漿」換成「蔗糖」，營養師表示，根本是五十步笑百步，建議民眾少喝為妙。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國前總統川普16日在社群媒體上發文表示：「可口可樂公司的配方將改成真正的蔗糖」。中華民國營養師公會全國聯合會常務理事黃翠華則指出，可口可樂的配方，不管是使用「玉米糖漿」或者是「蔗糖」，其實就是五十步笑百步，攝取過量仍易罹患代謝性脂肪肝病。她建議，每日改攝取三個拳頭大小的水果，這些水果含有適量果糖，重點是富含多種營養成分，對健康好處相當多，如果血糖或三酸甘油酯偏高，兩個拳頭就好。

黃翠華說，市售碳酸飲料中含有的玉米糖漿，完整名稱是高果糖玉米糖漿。不少研究發現，這類高果糖糖漿（High-Fructose Corn Syrup, HFCS）容易在肝臟中轉換成脂肪肝。脂肪肝是一種常見的肝臟疾病，但不管是「玉米糖漿」還是「蔗糖」，兩種配方本質上都是糖，「甜」這個東西，吃多了就容易罹患代謝性脂肪肝病。

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她也提到，國人看健檢報告時，往往看到自己有脂肪肝卻無動於衷。其實這項紅字就是警訊，若不從飲食、運動著手改善，脂肪肝可能從代謝性脂肪肝演變成脂肪肝炎，甚至發展為肝癌，身體狀況會每況愈下。

根據衛福部死因統計，每年約13,000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。慢性肝病及肝硬化為全國主要死因第9位，肝癌則為全國主要癌症死因第2位。

水果裡面也含有果糖，黃翠華建議，只要限量攝取就無妨，因為水果中還有許多其他營養成分。至於選用「玉米糖漿」或「蔗糖」，雖然「蔗糖」確實比「玉米糖漿」好一點點，她仍奉勸大家，若想吃甜食，應避開含糖飲料與甜點，改吃水果為上策。

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