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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

保全巡邏未歸竟是「急性腦中風」倒臥頂樓 社區第一時間報案送醫爭取救命

2026/06/04 14:03

新北市新店區1處社區大樓今晨發生保全急性腦中風倒臥頂樓，社區第一時間警覺便撥打119報案，送醫急診。（圖由民眾提供）

新北市新店區1處社區大樓今晨發生保全急性腦中風倒臥頂樓，社區第一時間警覺便撥打119報案，送醫急診。（圖由民眾提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市新店區1處社區大樓今天清晨發生一起急性中風事件，一名保全深夜上樓巡邏後遲遲未返回，社區總幹事察覺異狀後聯繫住戶協助上樓查看，住戶發現保全倒臥頂樓地面，且無法自行起身，隨即撥打119報案，送往新店耕莘醫院急診治療，確認為急性缺血性腦中風，社區守望相助為病患爭取黃金治療時間，醫師提醒，若出現臉歪、手垂等中風徵兆，應立即送醫。

協助的住戶具有救護義消背景，他發現患者出現單側肢體無力等神經學異常症狀，立即警覺可能為中風徵象，便撥打119求助，救護人員到場評估，發現患者辛辛那提中風檢測呈陽性反應，隨即送往新店耕莘醫院急診，醫療團隊確認為急性缺血性腦中風，目前仍於加護病房接受後續治療與觀察。

新店耕莘醫院急診醫學科醫師呂昀峰表示，急性中風發生後「時間就是大腦」，每延誤一分鐘，都可能造成大量腦細胞受損，若能在症狀出現後，盡速送醫，有助醫療團隊評估最適當的治療方式，降低後續失能風險。

呂昀峰提醒，民眾可透過國際常用的「FAST」原則辨識中風警訊，包括「F（Face）臉歪」、「A（Arm）手垂」、「S（Speech）大舌頭」以及「T（Time）記下時間立即送醫」，任何一項出現異常，即應高度懷疑中風，應立即撥打119送醫。

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