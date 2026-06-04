嘉義縣今年首例 境外移入印尼籍移工屈公病確診

嘉義縣通報今年首例屈公病確診個案，防疫人員進行孳生源清除。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣衛生局今（4）天公布今年首例境外移入屈公病確診個案，個案為印尼籍外籍移工，返鄉探親期間自覺遭病媒蚊叮咬，返台前出現發燒症狀，入境時經機場採檢後確診，衛生局接獲通報後啟動防疫措施，針對個案居住地及周邊區域進行孳生源清除及環境消毒作業，全力防堵疫情擴散。

嘉義縣衛生局表示，屈公病與登革熱皆由帶病毒埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬而感染，潛伏期2到12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括發燒、頭痛、肌肉及關節疼痛、皮疹，部分患者可能出現噁心、嘔吐及腹瀉等情形。由於近期進入梅雨季節，降雨後易形成積水容器，加上高溫環境有利病媒蚊繁殖，社區防疫工作更顯重要。

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嘉義縣衛生局長趙紋華呼籲，民眾應落實「巡、倒、清、刷」防蚊措施，定期巡查居家內外環境，清除花盆底盤、水桶、廢棄容器及其他可能積水場所，避免病媒蚊孳生。社區居民、學校、工地及各類公共場所應共同維護環境整潔，降低病媒蚊密度。

民眾前往東南亞等屈公病及登革熱流行地區時應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊藥劑，並避免在病媒蚊活躍時段長時間停留戶外。返國後若出現發燒、頭痛、關節痛、肌肉痛或出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及早診斷與通報。

衛生局說，將不定期派員至各村里查核，民眾如經通知後未改善環境積水問題，再次查獲病媒蚊孳生源，將依相關規定裁處3000元至15000元罰鍰。

防疫人員防範疫情擴大。（嘉義縣衛生局提供）

防疫人員進行消毒作業。（嘉義縣衛生局提供）

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