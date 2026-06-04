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健康 > 杏林動態

馬公扶輪社攜手捐血中心號召熱血助人 並捐贈公益金3萬元

2026/06/04 14:02

馬公扶輪社除舉行捐血活動外，也捐贈3萬元公益金。（馬公扶輪社提供）

馬公扶輪社除舉行捐血活動外，也捐贈3萬元公益金。（馬公扶輪社提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖醫療用血，仰賴高雄捐血中心支援！馬公扶輪社攜手馬公捐血站舉辦公益捐血活動，除原先編列2萬元支持捐血公益外，社友們更於活動現場發揮愛心，透過紅箱加碼募集1萬元，總計捐出3萬元作為活動經費，希望號召更多民眾挽袖捐熱血，為離島醫療盡一份心力。

此次活動特別準備全聯禮券回饋捐血民眾，凡捐血250CC即可獲贈200元全聯禮券，捐血500CC可獲贈400元全聯禮券，數量有限、送完為止，吸引不少民眾熱情參與。

馬公扶輪社社長莊國輝表示，血液無法被人工製造，卻是醫療救治過程中不可或缺的重要資源，每一袋熱血都可能挽救一條寶貴生命。扶輪社長期投入社會公益服務，希望透過此次活動拋磚引玉，喚起更多民眾對捐血公益的重視，讓愛心與善意持續在社會中循環。

馬公捐血站站長許文坤表示，近期前來響應捐血的在地軍民人數較往年明顯減少，目前澎湖每月血液庫存缺口高達近300袋，各血型存量皆相當吃緊，只能暫時仰賴高雄捐血中心跨海調度支援，才能維持醫療用血需求。由於血液具有保存期限，無法長期儲存，因此穩定且持續的捐血來源格外重要。尤其隨著夏季旅遊旺季到來，醫療需求增加，血液庫存壓力也將進一步提高。他感謝馬公扶輪社長年支持捐血公益，也呼籲符合資格的民眾踴躍捐血，用最簡單卻最有力量的方式幫助他人。

馬公扶輪社與捐血中心合作，舉辦捐血救人活動。（馬公扶輪社提供）

馬公扶輪社與捐血中心合作，舉辦捐血救人活動。（馬公扶輪社提供）

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