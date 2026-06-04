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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

熱傷害人次攀升 醫示警：脫水恐引發急性腎損傷

2026/06/04 14:55

國泰醫院腎臟內科醫師傅俊霖表示，熱傷害初期常見症狀包括頭暈、口渴、疲倦、全身無力等，若未及時補充水分，可能影響心臟、腎臟等重要器官功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

國泰醫院腎臟內科醫師傅俊霖表示，熱傷害初期常見症狀包括頭暈、口渴、疲倦、全身無力等，若未及時補充水分，可能影響心臟、腎臟等重要器官功能；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕近日持續高溫，熱傷害就診人次也逐漸增加。根據衛福部統計，今年6月，截至6月3日已有76人次因熱傷害就醫，其中6月2日27人次、3日增至36人次。醫師提醒，熱傷害不只是中暑或身體不適，若因大量流汗、脫水導致體內水分不足，恐進一步引發急性腎損傷，嚴重甚至可能需要洗腎。

國泰醫院腎臟內科醫師傅俊霖表示，熱傷害初期常見症狀包括頭暈、口渴、疲倦、全身無力等，若未及時補充水分，可能影響心臟、腎臟等重要器官功能。其中腎臟需要充足血流與水分維持運作，當身體長時間處於脫水狀態時，腎臟灌流不足，便可能導致急性腎衰竭。

他指出，急性腎損傷患者除可能出現頭暈、噁心、食慾下降等症狀外，也要留意尿量減少、尿液顏色變深等警訊。若病情進一步惡化，甚至可能引發橫紋肌溶解症，造成肌肉細胞受損、肌肉酵素釋放至血液中，進一步傷害腎臟，患者可能出現肌肉痠痛、全身無力及咖啡色尿液等症狀。

哪些族群特別容易因高溫導致腎功能受損？傅俊霖表示，長者以及患有高血壓、心臟病、慢性腎臟病、肝硬化等慢性疾病患者風險較高。尤其高血壓或心臟病患者常服用利尿劑，藥物會增加排水量，若再加上大量流汗，身體更容易缺水，因此夏季更要注意補充水分及避免長時間曝曬。

洗腎患者因腎功能較差，平時仍須依照醫囑控制飲水量，不宜因天氣炎熱而大量灌水；若出現口渴或流汗較多情況，可採少量、多次方式補充水分，並盡量待在陰涼通風環境，避免長時間暴露於高溫下。

傅俊霖建議，一般民眾每日飲水量可依「體重（公斤）乘以30毫升」估算，例如體重60公斤者，每日約需1800毫升水分；戶外工作者或大量流汗者則可視情況增加。補水應以白開水為主，避免以含糖飲料取代，且不宜短時間大量灌水，以免增加心臟及腸胃負擔。

他提醒，預防熱傷害最重要的是避開正午高溫時段、做好防曬、適時休息及規律補充水分。若出現明顯口渴、尿量減少、尿液顏色變深，或伴隨頭暈、噁心、全身無力等症狀，應提高警覺，必要時盡速就醫，以免演變成急性腎損傷甚至其他器官併發症。

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