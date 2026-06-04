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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腎臟病患別輕忽皮蛇！ 醫曝腎友染病率增29％

2026/06/04 15:16

大業診所院長陳鎮銘表示，慢性腎臟病患者感染帶狀疱疹風險較高，更應重視疫苗與預防措施；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

大業診所院長陳鎮銘表示，慢性腎臟病患者感染帶狀疱疹風險較高，更應重視疫苗與預防措施；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕帶狀疱疹（俗稱皮蛇）不只是皮膚長水泡、疼痛而已，對慢性腎臟病患者威脅更大。腎臟專科醫師、大業診所院長陳鎮銘指出，慢性腎臟病患者罹患帶狀疱疹風險約增加29%，透析患者風險為一般人的3至4倍，腎移植患者更可能高達8倍以上。若本身同時合併高血壓與糖尿病，感染帶狀疱疹後還可能增加腎功能惡化風險，因此更需要重視預防。

帶狀疱疹不只是「皮蛇」，還可能造成多種併發症。陳鎮銘於臉書粉專「大業診所」發文分享，超過99%成人都感染過水痘病毒，很多人以為「小時候得過水痘就沒事了」，然而，水痘病毒（VZV）並不會完全消失，它會長期潛伏在神經節內，當免疫力下降時，就可能再度活化成皮蛇。

皮蛇高風險族群

陳鎮銘說明，50歲以上民眾、慢性腎病、糖尿病、高血壓患者，都是帶狀疱疹高風險族群。尤其腎臟病患者，免疫功能下降後，病毒更容易再活化。除了疼痛，還可能增加帶狀疱疹後神經痛（PHN）、中風與心血管事件、住院與感染， 與腎功能惡化等風險。

陳鎮銘表示，帶狀疱疹最常見的併發症是帶狀疱疹後神經痛（PHN），即使皮疹痊癒後，疼痛仍可能持續超過90天。若病毒侵犯眼部神經，還可能造成角膜炎、視力模糊、眼壓升高等問題，嚴重時甚至影響視力。

他提及，疫苗是重要的預防方式，目前已有非活性基因重組帶狀疱疹疫苗，研究顯示接種後整體保護力可達 87.7%。改善全球腎臟病預後組織（KDIGO）曾在2021 指南建議慢性腎臟病患者應重視以下疫苗接種，包含帶狀疱疹疫苗、流感疫苗與肺炎鏈球菌疫苗 ，以降低感染與併發症風險。

陳鎮銘總結，隨著年齡增長與慢性疾病增加，預防的重要性也越來越高，及早建立保護力，對自身更具保障。

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