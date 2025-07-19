日本「百日咳」疫情飆升 羅一鈞：赴日孩童務必補齊疫苗

日本至今已累計超過4.3萬例百日咳，創下2018年以來新高。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本是國人最愛的旅遊地，但現在去可得提高警覺！日本至今已累計超過4.3萬例百日咳，創下2018年以來新高，並已有4名嬰幼兒死亡。疾管署副署長羅一鈞今（19日）提醒，日本疫情擴大的原因包括夏季天熱室內活動增加、暑假人流頻繁、兒童疫苗保護力隨年齡減弱，呼籲家長若打算帶孩子赴日，務必確認疫苗接種是否完整，返台後若久咳不癒，應戴口罩就醫並主動告知旅遊史。

根據疾管署掌握，日本百日咳疫情在6月30日至7月6日通報3,578例，較前1週3,353例上升225例，單週新增病例數為2018年以來新高，以東京都277例為多，其次為琦玉縣254例，今年迄今已逾4.3萬例，並報告4例嬰幼兒死亡案例，另多地發現抗藥性菌株。

請繼續往下閱讀...

羅一鈞指出，6個月以下嬰兒因尚未完成疫苗接種、保護力不足，是最脆弱的族群，青少年則因疫苗效力隨年齡遞減，這也反映近年疫情監測的趨勢，最常見的感染族群就是這兩個年齡層。雖然青少年與成人多為輕症，但可能在無症狀或輕微咳嗽情況下，傳染給家中嬰幼兒，造成嚴重後果，包括肺炎、腦炎，甚至有1至3%的致死率。

國內方面，截至今年6月底，台灣已累計35例本土百日咳病例，5月起疫情升溫，為近10年同期最高，並出現7起家庭群聚與1起校園群聚。年齡以11至18歲最多，其次為6個月以下嬰兒。

因應疫情升溫，疾管署日前已發出致醫界通函，提醒臨床醫師提高警覺，若遇到患者咳嗽超過一週，合併陣發性咳嗽、咳到吐、或出現哮吼聲等典型症狀，應列入鑑別診斷並儘速通報。

疾管署提醒，台灣現行幼兒常規疫苗接種「百日咳」疫苗共5劑，分別於2、4、6、18個月及入小學前施打，呼籲家長務必按時接種。針對11至18歲青少年，也建議未接種者可自費補打一劑Tdap疫苗，尤其家中若有嬰兒或孕婦，更應施打防範傳播，另外，孕婦建議於懷孕28至36週接種一劑Tdap疫苗，讓抗體傳給胎兒，照顧嬰幼兒的家人也應主動接種，以降低家庭群聚感染風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法