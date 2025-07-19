健康網》服降血脂藥品就能放心吃？ 食藥署：不建議

食藥署認為即使吃了降血脂的藥物，飲食仍需要注意別過度攝取脂肪與糖；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕體內大部分的膽固醇是由人體自行合成，與飲食攝取的膽固醇並沒有必然的關聯性，吃了藥就能放鬆飲食限制嗎？食藥署認為不可以，因為高膽固醇的食物通常也是高脂肪或高糖分，過度攝取脂肪與糖對身體造成的傷害仍然是十分明確。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，過去的研究發現血中膽固醇濃度較高的人有較高的風險發生心血管疾病，但膽固醇其實是身體內不可或缺的成分，膽固醇是人體自行合成的，且飲食限制對血中膽固醇的濃度的影響有限的狀況下，藥物控制就變成許多心血管疾病的病人不得不開始的治療。

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食藥署指出，目前降膽固醇藥物的主流仍是史達汀藥品，有許多研究都顯示史達汀藥品可以有效降低血中膽固醇 ，並且能夠減少日後發生心血管事件的風險 ，特別是曾經發生過冠狀動脈疾病、缺血性中風、周邊動脈疾病的病人，未來再次發生心血管事件的風險非常高，這類病人目前都建議使用史達汀類藥品來控制血膽固醇，以減少日後的風險。

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