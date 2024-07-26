健康網》生髮藥使用不慎 藥師：恐胎兒畸形、寵物死亡

藥師指出，女生懷孕哺乳期間，不建議服用生髮藥Finasteride，否則可能會有致畸胎的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕防止落髮治療雄性禿，最常用的兩種藥物就是外用生髮水Minoxidil（落健主要成分）與口服生髮藥Finasteride（柔沛主要成分），小花藥師花逸修提醒，若家中有孕婦或者寵物，使用生髮藥需要更加小心，嚴重的可能造成寵物死亡、孕婦胎兒畸形！

生髮水與口服生髮藥的原理

小花藥師花逸修在IG「小花藥師花逸修 社區藥局筆記」發影片指出，外用生髮水Minoxidil原本是用來降血壓，後發現可以讓血管擴張，進一步促進毛髮生長，而口服生髮藥Finasteride與治療攝護腺肥大是相同成分，只是劑量不同。Finasteride透過抑制二氫睪酮（DHT）來減緩毛囊萎縮並促進毛髮生長，使用上應先諮詢醫師後再行使用。

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生髮藥 對孕婦有畸胎風險

花逸修表示，由於口服生髮藥Finasteride的成分與治療攝護腺的成分相同，治療雄性禿的劑量是1mg，治療攝護腺的劑量是5mg，因此常有民眾為了省錢，選擇購買5mg劑量的口服藥，再自行剝碎使用，以節省藥費。

Finasteride藥品外層有一層膜衣錠，用以避免藥物直接接觸到皮膚，若將5mg剝碎使用，就有接觸到皮膚的風險，若不慎接觸到孕婦的皮膚，則會經由皮膚吸收進一步造成男性胎兒外生殖器異常，因此家中有孕婦的人，需要特別留意。若剝碎使用也可能造成劑量不均的問題，進而影響療效。

另外，女生懷孕哺乳期間，也不建議用Finasteride，否則可能會有致畸胎的風險，若是有備孕計畫，也建議可以與醫師討論後停藥一陣子再開始懷孕準備。

藥師提醒，生髮水對貓狗有毒，若使用完生髮水，切記不可以用頭和貓狗「貼貼」；圖為情境照。（圖取自freepik）

生髮水 對貓狗有毒恐致死

若貓狗有掉毛問題，是否可以使用人類的生髮水？花逸修說，答案是不行！他強調，貓狗掉毛絕對不可以用Minoxidil擦在身上，由於Minoxidil對於貓狗兒有毒，若無意間接觸到含有Minoxidil的生髮藥，將可能導致死亡。Minoxidil對於貓會引起嚴重的心血管問題以及呼吸困難、肝功能異常等症狀，對貓而言非常危險！

花逸修建議，飼主家中若有Minoxidil生髮水，一定要放在貓狗不易接觸到的地方，避免貓狗打翻誤食。也切忌不可以接觸到貓狗的皮膚，甚至生髮水沾到衣物上都不可以讓貓狗觸碰到，因為仍然有中毒的風險。若使用完生髮水，也切記不可以用頭和貓狗「貼貼」，並且會建議完整洗手後再觸摸貓狗。若貓狗不慎接觸到Minoxidil，應盡速找獸醫協助！

花逸修已呼籲，每個人情況不同，使用任何藥品都應詳細諮詢醫師或藥師，並詳閱藥品仿單，除了可以注意到副作用問題之外，也能避免遺憾發生，切莫自行購藥、不諮詢專業醫療人士後就自行使用。

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