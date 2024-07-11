健康網》更年期害記憶衰退？ 醫打破4大迷思 別誤會了

醫師提到，更年期後，很多女性經期問題緩解，生活品質反倒提升，建議正確了解更年期的狀況，在來臨時從容應對；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕更年期來臨，記憶也跟著衰退？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹解答，正常更年期是不會影響認知功能的，但有些婦女會出現「短期」記憶力或注意力下降。另外，她也一併破解只有女性有更年期、停經就是更年期結束，以及補充荷爾蒙能解決一切等迷思，供民眾參考。

張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文分享，更年期女性會出現夜間出汗、熱潮紅、焦慮、抑鬱等困擾，卻有許多人對於更年期有一些誤解，認為是人生走下坡，或是只是停經而已等迷思，因此整理常見4迷思：

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迷思1—只有女性有更年期：事實上，男性也會經歷男性更年期，較常見是性功能障礙，其他症狀跟女性類似，但通常較溫和。

迷思2—停經就是更年期結束：停經只是更年期的1個階段，更年期症狀可能在此前後持續一段時間。

迷思3—補充荷爾蒙能解決一切：雖然荷爾蒙替代療法有一定幫助，但並非萬靈丹，也有潛在風險，需要醫生指導。

迷思4—更年期會導致認知能力下降：正常更年期不會影響認知功能，但有些婦女會出現「短期」記憶力或注意力下降。

張瑜芹補充，許多人會有更年期就是人生走下坡的感覺，事實上，在更年期後，很多女性經期問題得到緩解，生活品質反而會提升，應正確了解更年期的狀況，以便在來臨時，從容應對，在症狀來臨時，也能即時處理舒緩。

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