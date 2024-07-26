彰基醫護放棄颱風假顧病患 總院長自掏腰包請披薩

彰基醫護人員颱風夜顧病患，總院長陳穆寬（左3）自掏腰包買披薩並和大家一起享用。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕全台22縣市24、25日接連兩天停班停課，彰化基督教醫院醫學中心求診人數大增，醫護人員為讓醫療不中斷，均放棄颱風假主動上班，門診、急診、住院及手術等醫療作業一切照常，總院長陳穆寬不僅指示安排宿舍、交通，還自掏腰包買來大批披薩請醫護人員享用，解決吃住問題，讓醫護全心投入醫療照護。

陳穆寬指出，彰化縣24、25日連續放颱風假，其中24日他的門診掛到100多號，大部分是癌症患者，看到下午兩點多才結束；25日也為多位癌症末期的患者開刀。即使在颱風來襲的艱困環境下，醫護仍然全力維持各項照護服務，確保所有需要醫療服務的民眾都能得到照護。24日門診包含上下午與夜間280診次、25日上午135診，均無颱風因素停診，開診率達100%；因應風災急診醫護人員出席率更達100%，確保急重症醫療能量正常。

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除了守護民眾健康，陳穆寬也考量到醫護同仁的出入安全，提供颱風時期的特別措施，包括提供院內宿舍及鄰近醫院的宿舍，供員工休息；增開總院往返員工宿舍的交通車，方便員工通勤；開放總院地下室停車場，並提供優待措施；醫院附近的機車位開放供員工停放；各臨床單位依據員工上班安全性進行機動調整，確保員工安全；護理部全面提供上班人員飲品。

此外，總院長陳穆寬還自掏腰包買來大批披薩大請客，慰勞醫護人員辛勞；醫護表示她們是主動放棄颱風假來照顧病患，服務不打折，也感謝院方體恤她們解決吃住的問題，讓她們無後顧之憂全心投入醫療照護。

彰基醫學中心醫護人員放棄颱風假守夜顧病患，總院長陳穆寬（左5）自掏腰包請大家吃披薩。（彰基提供）

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