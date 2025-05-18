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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖友不能吃水果？ 營養師點名「5食物」害血糖飆

2025/05/18 19:19

營養師指出，西瓜屬高GI水果，容易使血糖飆升，建議適量吃；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，西瓜屬高GI水果，容易使血糖飆升，建議適量吃；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到糖尿病患者不能吃水果之說法；對此，營養師薛曉晶解答，糖尿病並不是不能吃水果，而是要選對，舉例來說，若是選擇高GI（升糖指數）水果，如芒果、西瓜、香蕉、葡萄、鳳梨等，易使血糖飆升，建議適量吃；再者，果汁、果乾，因去除了纖維，更容易快速吸收，導致血糖失控，因此不建議作為糖友日常飲品。建議選擇低GI水果，並適量食用，健康穩血糖。

選對水果 降低空腹血糖

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文說明，其實糖友該擔心的不是吃不吃水果，而是有沒有選對種類。1項研究顯示，每週攝取5次以上新鮮水果的糖尿病患者，HbA1c和空腹血糖控制得更好；另1篇2023年發表在《Frontiers in Endocrinology》的統合分析也指出，水果攝取有助於降低空腹血糖（-8.38mg/dL），但對HbA1c的改善則視水果種類與攝取方式而定。

選對水果安心吃！薛曉晶建議，優先選擇低GI水果，如藍莓、草莓、奇異果、蘋果（連皮吃）與梨子等。根據《Endocrinology and Metabolism》2023年的研究發現，攝取這些水果能讓HbA1c控制更好，良好血糖控制的機率提高超過3倍。

營養師舉例，蘋果屬低GI水果，連皮吃穩血糖又健康；示意圖。（圖取自freepik）

營養師舉例，蘋果屬低GI水果，連皮吃穩血糖又健康；示意圖。（圖取自freepik）

反之，薛曉晶舉例，芒果、西瓜、香蕉、葡萄、鳳梨等高GI水果，雖然香甜多汁，但會讓血糖瞬間衝高，想吃絕對需要好好控制份量。不只如此，果汁、果乾等水果製品，因去除纖維，更容易快速吸收，導致血糖失控，並不適合糖尿病患者作為日常飲品。

蔬果血糖影響不同 水果含天然果糖、蔬菜低糖

雖然水果和蔬菜看起來都「很健康」，但它們對血糖的影響其實大不相同！薛曉晶說明，水果含有天然果糖，甜味明顯，雖然富含維生素與抗氧化物，但糖分含量相對較高，若攝取過量，仍會快速提升血糖，尤其是榨成果汁後，纖維被破壞，升糖速度更快；相對地，蔬菜多為低糖、低熱量，特別是深綠色蔬菜如地瓜葉、花椰菜、菠菜，不僅GI值低，還富含鎂、鉀與植化素，可穩定血糖、降低發炎。

薛曉晶建議，糖尿病患者在挑選「植物性食物」時，一定要分清楚水果與蔬菜的差異，謹記蔬菜天天吃沒關係，水果每天1-2份剛剛好，且要選擇低GI種類，並搭配蛋白質一起吃，穩血糖護健康。

營養師指出，蔬果血糖影響大不同，蔬菜如地瓜葉、花椰菜、菠菜，不僅GI值低，還富含鎂、鉀與植化素，可穩定血糖、降低發炎；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，蔬果血糖影響大不同，蔬菜如地瓜葉、花椰菜、菠菜，不僅GI值低，還富含鎂、鉀與植化素，可穩定血糖、降低發炎；示意圖。（圖取自photoAC）

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