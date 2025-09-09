推動全齡健康促進平台 醫院攜手人壽合作落實健康促進

中山附醫與台灣人壽簽署健康整合服務平台。（中山附醫提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣即將邁入超高齡社會，中山醫學大學附設醫院深化社區健康促進與疾病預防工作，今天與與台灣人壽啟動跨領域合作，簽署健康整合服務平台，加入台灣人壽「健康樂活管家」平台，結合醫療與保險資源，讓更多家庭獲得從健康檢測、疾病預防、醫療照護到康復支持的完整服務。

中山附醫示，台灣民眾近年健康意識提升，醫療保單持有率逐年增加，並出現結合健康管理的「外溢型」保單需求，顯示社會對預防醫學與長期健康規劃的重視程度不斷提高。

中山附醫董事長周英香表示，此次與台灣人壽的合作，是落實健康促進理念的重要實踐，透過保險平台，醫療資源可以更有效率地傳遞至社區與家庭，提醒民眾及早留意健康訊號，並讓全齡健康都能獲得合適支持，更能在社會層面上推動健康促進觀念，以提升生活品質。

中山附醫董事長周英香與（左2）台灣人壽莊中慶董事長，簽署健康整合服務平台合作協議。（中山附醫提供）

中山附醫總院長蔡明哲指出，醫療上早期發現與介入，能提升治療成效與降低醫療支出，許多慢性病或退化性疾病在初期並不明顯，透過定期篩檢與健康檢查及早掌握，院方除提供多元健檢與尊榮門診服務，也運用智慧賦能復健技術，協助病患在治療後加速恢復功能與生活品質。

台灣人壽總經理莊中慶也說，透過平台整合醫療、養老與照護等多元服務，從疾病預防、門診就醫、病後復健到長期照護，提供一站式連續性資源。

蔡明哲與莊中慶，雙方互贈簽約儀式紀念禮品。（中山附醫提供）

