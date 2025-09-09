自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不是礦工也中招！ 北榮桃園分院揭91歲翁黑肺病真相

2025/09/09 13:28

北榮桃園分院透過支氣管鏡檢查，發現患者支氣管壁多處出現大片黑色黏膜，醫學上稱為「Anthracosis」（黑肺病）。（北榮桃園分院提供）

北榮桃園分院透過支氣管鏡檢查，發現患者支氣管壁多處出現大片黑色黏膜，醫學上稱為「Anthracosis」（黑肺病）。（北榮桃園分院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕高齡91歲的榮家住民楊老先生，因咳嗽、呼吸喘以及發燒，被送到台北榮民總醫院桃園分院急診，經胸部X光檢查，顯示右上肺葉有明顯實質化肺炎，隨即安排住院治療並查出病因是黑肺病，常見於煤礦工人等，而楊老先生不曾從事相關工作，研判致病原因是長期吸菸，在醫療團隊悉心照顧下，其病情已大幅好轉，順利出院。

北榮桃園分院表示，楊老先生有陳舊性肺結核、憂鬱症等病史且長期吸菸，他一生戎馬，並未從事礦工、工兵或陶瓷等易接觸粉塵的職業，因其肺炎位於右上肺葉，是肺結核的好發區域，入院時考量陳舊性肺結核也有可能在身體狀況不佳的情況下復發，主治醫師認為需進一步取得痰液標本進行抹片與培養檢查，以確定診斷並據以治療。

不過，因患者高齡且咳痰無力，即使護理人員努力協助，仍抽不出痰液，無法取得檢體，北榮桃園分院胸腔內科醫師陳家豪遂決定進行支氣管鏡肺泡沖洗術，以取得痰液檢體送肺結核檢查，在支氣管鏡檢查時發現，患者支氣管壁多處出現大片黑色黏膜，醫學上稱為「Anthracosis」（黑肺病），常見於煤礦工人、從事煤炭工作以及長期吸菸者。

黑肺病會造成長期咳嗽、呼吸困難及肺功能衰退，治療上最重要的是遠離致病原因、戒菸，以及使用支氣管擴張劑等藥物，在醫療團隊的悉心治療下，楊老先生病情大幅好轉，肺炎消失痊癒，已順利出院，並於門診進行後續的追蹤治療。

陳家豪表示，吸菸不僅會增加心血管疾病、肺癌與慢性阻塞性肺病等風險，還可能導致黑肺病等鮮為人知的肺部病變，有時若沒有做支氣管鏡檢查可能難以察覺。

院長彭家勛也提醒，老菸槍應及早戒菸、注意身體健康，並定期接受健康檢查。

