澳洲新研究顯示 非所有超加工食品都有害

新研究顯示，冰非所有超加工食品都有害。圖為示意圖。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕雖然長期攝取超加工食品，可能增加肥胖、糖尿病與慢性病的風險。但澳洲斯威本科技大學的1項新研究，挑戰長期以來深植人心的「超加工食品對健康有害」觀念。

根據每日科技（SciTechDaily）報導，該研究發表在營養學會會刊（Proceedings of the Nutrition Society）上。研究表示，雖然零食和軟性飲料會帶來不良後果，但像全麥強化穀物和某些乳製品，具有中性或潛在的健康益處。

請繼續往下閱讀...

該研究提及Nova系統，該系統根據食品加工程度將食品分為4類，從新鮮或低加工食品到超加工產品。斯威本大學營養學學科副教授、研究作者路易（Jimmy Louie）說，基於加工方式的食品分類對人類理解健康做出寶貴貢獻，但它未能捕捉到營養品質、加工方法和健康影響方面的重要區別。

路易呼籲建立同時專注於加工和營養的系統。他聲稱，人們應該得到能夠區分食品的建議，人們可以更明智選擇哪些加工食品應該避免，哪些應該保留。

路易強調，超加工食品是否有害這問題，需要1個比「是」或「否」更加細緻的答案。他指出，許多報導讓人覺得所有超加工食品都有害，但事實遠比這複雜。有些超加工食品確實具有營養價值，且可以很好地融入健康飲食。

路易解釋，食物的健康影響不是單看一樣食物，而是要看它是在整體飲食習慣中位於哪個位置，以及怎樣被食用。他補充，超加工產品通常為經濟弱勢群體提供經濟實惠的必需營養來源，且可以通過延長保質期來減少食物浪費。

路易表示，並非每個人都能只靠低加工食品生存，營養豐富的加工食品也可以成為健康且實用的選擇。

