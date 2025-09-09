自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌症連續43年高居國人10大死因之首 桃市推癌篩加碼抽iPhone

2025/09/09 13:31

癌症連續43年高居國人10大死因之首，桃園市推癌症篩檢加碼抽iPhone。圖為低劑量電腦斷層肺癌篩檢。（記者鄭淑婷攝）

癌症連續43年高居國人10大死因之首，桃園市推癌症篩檢加碼抽iPhone。圖為低劑量電腦斷層肺癌篩檢。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕癌症已連續43年位居國人10大死因首位，其中，肺癌、大腸癌及女性乳癌是桃園市癌症死因前3位，桃園市政府衛生局表示，符合公費肺癌、大腸癌、乳癌、口腔癌及子宮頸癌等5項癌症篩檢資格的市民踴躍參與篩檢，及早發現、及早治療，凡在今年元旦至10月31日期間內完成任1項癌症篩檢，還能獲得iPhone手機抽獎機會，完成越多項篩檢中獎機會越高。

衛生局表示，「做癌篩抽iPhone」活動於今年7月至11月期間，每月抽出首獎1名及貳獎4名，首獎iPhone手機1支、貳獎iPASS MONEY電子支付點數1000元，目前7、8月的抽獎活動已完成。

8月幸運抽中頭獎iPhone手機的陳小姐說，自己是因為接到大園區衛生所的電話通知，得知符合今年度癌症篩檢資格，並由衛生所人員分享了抽獎活動訊息，加上平時就很重視健康，因此特地安排時間完成檢查，她也強調，健康才是最重要的，呼籲符合資格的民眾把握機會接受癌症篩檢，同時參加抽獎，把健康與好運一起帶回家。

衛生局提醒，癌症發生初期通常症狀較不明顯，有些民眾抱持著不要檢查就不會知道罹癌的心態，但藉由定期接受癌症篩檢，可以及時發現癌前病變或早期癌症，並把握黃金治療期診治，可大幅降低癌症發生或死亡的風險；此外，為鼓勵篩檢異常民眾積極就醫追蹤，衛生局補助大腸癌篩檢陽性市民無痛性大腸鏡檢查，每案補助金額為2000元。

