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健康 > 杏林動態

台北慈濟醫院20週年 醫療特展及園遊會歡慶

2025/05/17 14:05

園遊會設有八大醫療站，由醫師向民眾說明特色醫療，圖為胸腔內科醫師演講。（記者翁聿煌攝）

園遊會設有八大醫療站，由醫師向民眾說明特色醫療，圖為胸腔內科醫師演講。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕台北慈濟醫院17日舉辦20週年院慶活動，以「二十有成 愛在北慈」為主題，辦理院慶典禮、醫療特色展覽及園遊會，邀請民眾共襄盛舉，見證醫院二十年來的成長與深耕。

北慈院長趙有誠指出，慈濟志工是醫院最堅強的後盾，許多人從醫院尚在籌建時便一路陪伴，見證醫院的茁壯與蛻變，20年來，醫護同仁秉持視病猶親的精神，傳遞愛與專業，在無數個關鍵時刻搶救生命，用溫暖安住人心，他表示，這20年，是大家共同付出才成就了台北慈濟醫院，未來不論是30年、50年，甚至百年，相信台北慈院會在一棒接一棒的精神下，持續守護生命、守護健康、守護愛。

德寋師父代表證嚴上人給予祝福，指出這20年來不只看到醫療技術的進步，更看到大醫王與白衣大士將慈悲的心化做醫療的手，用愛守護生命，20年是一個里程碑，未來有更長的路要走，期待醫療同仁走進更多需要的角落，守護更多的生命與希望，此外，慈濟慈善、醫療、人文、教育等四大志業執行長亦同步到現場給予祝福。

台北慈濟醫院全院總動員，醫療特展涵蓋骨科、復健科、腎臟內科、泌尿科、心臟血管外科、胸腔外科、胸腔內科、肝膽腸胃科、婦兒科、中醫部、牙科部以及教學研究，設有多項互動體驗，諸如肌少症檢測、肺復原踩腳踏車體驗、3D設備模擬手術過程、中醫穴位檢測、VR實境體驗、有獎徵答等，讓民眾在參觀中了解先進醫療技術與保健知識。

活動也邀集北區慈濟志工協力舉辦園遊會，現場超過百個攤位，從蔬食美食到手作好物，傳遞蔬食環保與大愛的理念，讓民眾在與醫院同慶時，也能與家人一同共享健康、環保又有意義的歡樂時光。

台北慈濟醫院5月17日舉辦盛大院慶活動及園遊會。（記者翁聿煌攝）

台北慈濟醫院5月17日舉辦盛大院慶活動及園遊會。（記者翁聿煌攝）

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