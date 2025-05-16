高雄長庚攜手庇護工場推養生粽 拳擊女神黃筱雯化身店長挺公益

奧運拳擊銅牌女神黃筱雯今現身高雄長庚湖畔咖啡屋庇護工場，呼籲大家支持公益養身粽。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕端午節將至，高雄長庚醫院附設湖畔咖啡屋庇護工場推出養生粽禮盒，並邀請奧運拳擊銅牌女神黃筱雯擔任1日店長，邀請大家一起給予庇護工場的員工實際的支持、開心吃粽過節！

高雄長庚執行副院長藍國忠表示，湖畔咖啡屋庇護工場提供身心障礙者完善且優質的職業重建環境，工場共有14名身心障礙員工從事庇護性就業，今（2025）年端午節，特別推出全新研發的健康養生粽系列，包含五穀健康粽、蕎麥健康粽及五穀健康素粽3款，由庇護員工用心製作，採用高纖維食材有助進腸胃蠕動，對身體較無負擔。

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擔任一日店長的黃筱雯不僅親自與庇護員工合作製作養生粽，更透過趣味有獎徵答與現場民眾互動，並協助販售。黃筱雯也用她在運動生涯中克服挑戰與挫折的經驗，勉勵庇護員工無論面臨什麼樣的困難，都不要輕易放棄，勇敢地面對挑戰。

庇護工場員工小紫長年與思覺失調症奮戰，10年前進入湖畔咖啡屋接受職業訓練，從飲品調製到推餐車銷售，每項工作她皆全心投入，並逐步累積經驗。小紫說，現在的她已學會與疾病和平共處，專注投入眼前的工作，生活變得更加充實。

老年及復健社區精神科主任黃毓琦強調，精神障礙者接受完善精神醫療，結合職業訓練與職業重建服務，有能力發揮自我優勢，從被照顧者成為照顧者，不僅為自己與家人，也能為國家社會貢獻心力。

高雄長庚湖畔咖啡屋庇護工場在端午節前夕推出以蕎麥、五穀製作的養身粽禮盒，邀民眾吃粽子過節也能幫助庇護工場的員工。（高雄長庚提供）

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