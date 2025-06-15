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健康網》癮君子小心伯格氏症！ 醫：血管緊縮嚴重恐截肢
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕吸菸對健康的危害眾所皆知，除了影響肺部功能，還可能引發「伯格氏症」（Buerger's disease），林口長庚醫院風濕過敏免疫科醫師在臉書專頁發文指出，「伯格氏症」主要誘因就是尼古丁，造成血管病變、末梢血管缺血，出現疼痛、皮膚發紫或發黑等症狀，甚至產生潰瘍需截肢的風險；醫師提醒，戒菸刻不容緩，應善用戒菸資源，為自己與他人打造無菸環境。
「伯格氏症」又稱為「血栓閉塞性脈管炎」，是一種會導致手腳血管反覆發炎的疾病。病灶處的血管因為發炎而緊縮，造成末梢血液循環不良，導致缺血。
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醫師指出，伯格氏症的主要誘因就是尼古丁。吸菸者長期吸入尼古丁、焦油、一氧化碳等有毒物質，容易造成血管病變。當末梢血管缺血時，患者會出現疼痛、皮膚發紫或發黑等症狀，甚至產生潰瘍，嚴重時可能導致組織壞死，必須截肢保命。
除了血管問題，吸菸也已被證實會增加罹患免疫系統疾病的風險。研究發現，吸菸者不僅病情較難控制，病情穩定性也較差，且發生其他併發症的機率也較高。
醫師強調，無論是紙菸、雪茄，還是電子煙、加熱菸，對人體都會造成危害，且不僅是吸菸者本人，周遭的人暴露在二手菸、甚至殘留在環境中的三手菸，也都會受到影響。為了自己與家人的健康，應積極尋求戒菸協助。目前全台設有戒菸專線及戒菸門診服務，民眾可多加利用，一起邁向無菸生活。
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