本季個別總額將結算 台大醫院長吳明賢：人球問題年底待觀察

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部健保署自今（2025）年起全面實施「個別醫院總額」制度，若醫院醫療成長料超出預定成長幅度，將不予給付，俗稱為「斷頭」，台北榮總院長陳威明昨（14）日也提到恐被「輕微斷頭」。但台大醫院院長吳明賢說，今年健保總額成長幅度充足，比較不擔心斷頭問題，不過年底是否出現人球問題還有待觀察。

「個別醫院總額」制度會依據地區人口結構、病人數與資源可近性等，訂定合理的醫療成長量，若超出預定的成長幅度，健保將不予給付，台中榮總近期傳出健保給付恐遭斷頭，部分點數未獲健保給付，陳威明昨日則指出，北榮可能也會面臨輕微的斷頭，但營運沒有問題，急診至今也未出現醫療人球。

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台大醫院院長吳明賢今日出席指出，「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」 新書分享會，會中接受媒體聯訪直言，「我不太擔心這件事，因為今年健保總額增加很多，即使有斷頭，也不會比去年慘」，過去台北區雖未採用「斷頭」作法，但也有折讓攤扣機制，去年台大醫院就被攤扣約20億。

吳明賢指出，斷頭、折讓攤扣的根本原因是總額不足，但今年健保總額成長創下歷史新高，且其中又以台北市成長最多，對於接下來的情況相對樂觀、不會那麼擔心，目前雖尚未實際估算，但看起來勉強會有剩餘，台大醫院也相信今年可以達標，但也希望健保總額表現不是曇花一現。

此外，吳明賢也提到，新制上路迄今，台大醫院也沒有出現人球問題，不過未來仍需要注意，從國外經驗來看，因為年底要結算一整年的預算，為了避免超出醫療額度上限，通常12月會陸續有人球事件傳出。

吳明賢也強調，沒有醫院會刻意去衝量，台灣會出現醫療體系問題，與人口結構進入超高齡化、醫療需求增加，供給卻沒有增加有關，也是近期醫療場域出現問題的原因。

衛福部長邱泰源則回應，衛福部最關心的是有沒有人球事件發生，以目前來說，沒有觀察到類似現象，顯示醫院個別總額調整的作法下，大家都能站穩腳步，把分級分流做好，有利於維護民眾權益，讓民眾更健康，對於健保財務也有幫助。

衛福部長邱泰源。（記者林志怡攝）

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