過度消毒恐有風險！ 香港研究：疫情寶寶過敏發病率增

營養師提醒，過度消毒可能造成身體的菌叢不平衡，引發容易抓癢或不適等情況。（羅晞蕾營養師提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕過度消毒恐造成過敏病症風險上升！宸忻營養中心營養師羅晞蕾表示，根據香港中文大學在國際期刊發表的研究指出，新冠疫情期間出生的嬰幼兒缺少維持腸道微生態健康的天然抗菌肽基因，患上濕疹等過敏症發病率較疫情前出生的嬰兒多46%，其中原因就是跟「過度消毒」有關。

羅晞蕾指出，民眾常有一個迷思，就是應該要不斷使用酒精等殺菌液消滅細菌，然而，過度清潔環境的強烈手段，一方面消滅了壞菌，一方面也很容易讓環境菌叢失衡，恐會影響人體自身的免疫系統。

請繼續往下閱讀...

羅晞蕾說明，身為媽媽的她，時常關注孩子及家人的身體狀況，發現過度清潔會降低身體適應自然環境的抵抗能力，稍微碰到細菌多、壞菌多的環境，就會有生病、拉肚子，甚至可能皮膚搔癢的過敏反應，嚴重一點，還會造成身體的菌叢不平衡，進而影響到情緒。

羅晞蕾也提到，根據義大利臨床實驗研究發現，醫院內各種表面持續受到多種微生物的污染，這些微生物可能導致醫院內的感染傳播，而使用消毒劑，可能導致醫院內多重抗藥性菌株進一步增加。

羅晞蕾解釋，環境中本來就有很多細菌，但細菌可分為好菌與壞菌，就像腸道需要好菌，環境也需要。因為不可能去殺死環境中所有的壞菌，所以增加環境的好菌很重要。

羅晞蕾舉例，如何達到菌叢平衡，也成為新的環境清潔思路，因此現在國際上有很多益生菌的外部應用及研究，更有業者導入清潔劑中，減少表面病原體、降低產生抗藥性菌種。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法