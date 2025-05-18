健康網》肥胖導致脂肪肝？ 醫：瘦子也有脂肪肝風險

醫師表示，比起體重，更值得在意的是，如果平常飲食偏甜、又容易疲倦，就得檢查肝臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瘦子也會有脂肪肝，脂肪肝不是肥胖病人的專利。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，脂肪肝的關鍵不是因為肥胖，或是吃太油，而是攝取過多的精製糖、澱粉和果糖，多餘的能量被肝臟轉化成脂肪儲存起來，久了就成了垃圾堆清不掉。改善之道，仍必須從飲食和生活方式著手。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，台灣的統計資料顯示，脂肪肝的盛行率大約是25%到30%，有趣的是，在這些人當中，大約有三分之一BMI是正常的。這群「瘦子有脂肪肝」的患者，在亞洲人尤其常見，不只因為體型偏瘦、肌肉量普遍不足、精緻飲食與久坐習慣，再加上對脂肪的耐受度也比西方人低，讓肝臟默默成了「油肝」。

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李思賢說明，多餘的能量被肝臟轉化儲存起來的脂肪，還會釋放發炎訊號，產生氧化壓力，進一步讓肝細胞受損。最麻煩的是，脂肪肝會讓胰島素變得越來越不敏感，這會讓身體更難控制血糖，也更容易囤積脂肪，形成一個惡性循環。比起體重，更值得在意的是，肝臟是不是在默默承受壓力，如果平常飲食偏甜、工作忙碌沒運動、又容易疲倦、肚子脹脹的，就值得檢查自己的肝臟健康。

李思賢建議，改善脂肪肝，從飲食和生活方式著手，才是真正有效的方法：

●多吃深綠色蔬菜

根據2015年研究發現，青花椰苗（broccoli sprouts）中的蘿蔔硫素（Sulforaphane, SFN）能顯著改善肝功能指數，降低發炎與氧化壓力。研究採用標準化的青花椰苗萃取膠囊，每日補充8週後，受試者的肝指數有明顯下降，並且尿液中氧化壓力指標也同步降低。

建議多吃深綠色蔬菜、冷壓橄欖油、酪梨、Omega-3豐富的魚類（像是鮭魚），還有抗性澱粉來源，像冷掉的糙米飯或地瓜，這些都有助於改善腸道菌相，降低內臟脂肪。另外，含糖飲料、果糖醬油、甜點、炸物，則要減量。

●增加肌肉量的重訓，或阻力訓練

運動是必要的，肌肉是身體最大的胰島素感應器，增加肌肉量的重訓，或阻力訓練。每週運動150分鐘以上，中等強度就足夠。

●充足睡眠

日常中規律的作息很重要，要睡飽、壓力不要太大，因為慢性壓力、熬夜也會惡化胰島素阻抗，增加脂肪堆積。

如果你真的不知道自己肝臟狀況怎麼樣，李思賢建議，只要做個超音波加抽血檢查（像ALT、AST），就能初步判斷是不是該做改變。體重過重當然不好，但是瘦也不等於安全，脂肪肝不是不可逆轉的疾病，只要吃對、動對、睡好、少糖、增加肌肉，肝臟會自己慢慢修復。

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