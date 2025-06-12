新冠隔離檢疫補償已發110億 衛福部：最晚可申請到6月底

衛福部提醒，符合防疫補償申領資格者，最終申請期限將到今年6月30日為止，逾期不再受理。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕針對新冠疫情期間配合隔離或檢疫的民眾，衛福部開放申請防疫補償每日1000元，至今已發放逾110億元，社會救助及社工司今（12日）提醒，符合防疫補償申領資格者，最終申請期限將到今年6月30日為止，逾期不再受理，記得把握時間。

衛福部社工司副司長楊雅嵐表示，新冠疫情於2020年爆發，為鼓勵民眾配合政府防疫政策並遵守隔離或檢疫規定，經各級衛生主管機關認定應接受隔離或檢疫者，以及為照顧生活不能自理受隔離或檢疫者而請假的家屬，自受隔離或檢疫結束之日起2年內，可申請防疫補償，每日1000元。

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根據社工司統計，從2020年3月23日開始受理防疫補償申請以來，截至今年5月底為止，總計受理268萬5481件，已發給199萬4372人，共計110億9786萬6000元。審查未通過原因，則包括非隔離或檢疫者、違反檢疫或隔離規定、重複請領、資料不齊或逾期未補件等。

楊雅嵐指出，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」已於2023年6月30日施行期滿，考量符合防疫補償申領資格，卻來不及在受隔離或檢疫結束之日起2年內申請者，也修正「傳染病防治法」第74條之1，提供最晚可於今年6月30日前提出申請。

舉例來說，某人2022年5月20日隔離結束，未於2023年6月30日條例施行期滿前申請，也未於隔離結束之日起2年內，也就是最晚2024年5月19日前提出申請，最晚仍可於今年6月30日前提出申請。

衛福部提醒，符合防疫補償申請條件者儘速至「防疫補償申辦系統」申請（網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/），逾期系統將關閉，屆時不再受理。如有疑問，可洽當時受隔離或檢疫所在地之鄉（鎮、市、區）公所洽詢。

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