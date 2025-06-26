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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

術前免疫療法首納健保 早期三陰性乳癌治療迎來新里程碑

2025/06/26 15:42

早期三陰性乳癌治療迎來重大突破，病友團體今天召開記者會，分享國際趨勢與健保新給付。（記者邱芷柔攝）

早期三陰性乳癌治療迎來重大突破，病友團體今天召開記者會，分享國際趨勢與健保新給付。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「我要活下去！」53歲的Amanda，2年前確診早期三陰性乳癌，為了陪伴年幼雙胞胎，她靠商業保險自費2百多萬元接受「術前免疫藥物搭配化療」，手術時腫瘤已完全消失，成功挺過這場硬仗，但她坦言，不是每個人都像她一樣幸運，有人因負擔不起，只能眼看癌細胞一天天侵蝕身體，如今困境終於有解，健保自6月起首度將這項術前治療納入給付，並補助PARP抑制劑作為術後延續，讓患者一開始就有機會打贏這場戰。

健保署以癌症暫時性支付專款，自6月起將免疫療法擴大至「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」、「早期三陰性乳癌」，預估嘉惠約3400名癌症患者，年藥費32.95億元。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘表示，三陰性乳癌惡性度高，5年內復發風險近3成，尤其腫瘤超過2公分或已有淋巴轉移的患者，過去只能靠化療，效果有限。現在透過「術前免疫藥物合併化療」，能大幅提升腫瘤完全消失率，相當於在開刀前就先消滅癌細胞，後續不僅降低復發風險，也能縮小手術範圍，保留更多正常組織，提升生活品質。

陳芳銘強調，這次健保將PARP抑制劑與術前免疫輔助治療納入，是近20年來早期三陰性乳癌治療的重大突破。研究顯示，帶有BRCA基因變異的患者，術後使用PARP抑制劑，能降低4成遠端轉移與復發風險；其他高風險患者若在手術前後搭配免疫藥物，5年內復發風險降近4成，死亡率也下降約3成5，且亞洲族群效果更明顯。健保擴大給付，讓乳癌朝向「可長期控制的慢性病」更近一步。

高雄市乳癌防治衛教學會理事長侯明鋒指出，相較美國乳癌死亡率大幅下降，台灣仍持平不降，而死亡率改善近一半來自早期治療進步。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，這次給付對年輕患者尤其重要，幫助穩定病情、重返家庭與職場。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶也說，過去不少病友因負擔不起免疫藥物而放棄，現在終於等到轉機。癌症希望基金會副執行長許怡敏也期盼，政府未來能持續與國際接軌，讓病友有更多元且有尊嚴的治療選擇。

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